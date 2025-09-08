Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف مخصص لمحبّي السفر والمغامرات.. إليكم جديد Blackview

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:00
بدأت Blackview بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد المخصصة لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

حصل هاتف Xplore 1 على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (184/83/29.5 ملم)، وزنه 638 غ.
وبالإضافة لهيكله المتين حصل الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 55 واط، كما جهّز بكاميرا أساسية بدقة (64+20) ميغابيكسل، فيها عدسة تصوير ليلي، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

شاشته الأساسية أتت IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1080/2460) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وشاشته الخلفية الصغيرة أتت بمقاس 2.0 بوصة، دقة عرضها (240/296) بيكسل.

يعمل الهاتف بنظام"أندرويد-15" مع واجهات DokeOS 4.2، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

دعمته Blackview بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.
