OpenAI تراهن على الذكاء الاصطناعي لحل أزمته في سوق العمل

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لأشهر أداة ذكاء اصطناعى فى العالم ChatGPT، الجمعة الماضية ،عن إطلاق منصة جديدة للتوظيف العام المقبل، تستهدف إعادة ربط الموظفين وأصحاب العمل فى سوق عمل يتغير بوتيرة متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعى نفسه.وقد سلطت OpenAI، الضوء على زيادة المخاوف من فقدان ملايين الوظائف نتيجة الأتمتة والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، حيث اعترف ، الرئيس التنفيذى لـ OpenAI، بأن التكنولوجيا ستُحدث تغييرات جذرية فى سوق العمل، من خلال "تدمير وظائف وخلق أخرى".تصف الشركة منصتها الجديدة بأنها أكثر من مجرد موقع لإعلانات الوظائف؛ إذ ستستخدم تقنيات لمطابقة المرشحين بالوظائف ليس فقط بناءً على ، ولكن أيضًا عبر تحليل المهارات والشهادات، وبهذا، تراهن OpenAI على أن ما تسببه التكنولوجيا من بطالة يمكن أن تعالجه التكنولوجيا نفسها.شهادات ومهارات جديدة لملايين العمالولتقليل مخاطر الاستبعاد من سوق العمل، تتعاون OpenAI مع مؤسسات مثل Walmart لإطلاق برنامج اعتماد رسمى يهدف إلى تدريب ومنح شهادات لعشرة ملايين أمريكى بحلول عام 2030.وسيتم تقديم هذه البرامج عبر الإنترنت ومن خلال تطبيق ChatGPT، لتشمل مهارات تبدأ من أساسيات الذكاء الاصطناعى وصولًا إلى أدوار أكثر تخصصًا.بحسب فيدجى سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في OpenAI، فإن "الموظفين الذين يفهمون الذكاء الاصطناعى ويستطيعون استخدامه سيكونون أكثر قدرة على إيجاد فرص عمل جديدة والحفاظ على أمنهم المهنى".رهان محفوف بالقلقلكن رغم أن OpenAI تُسوّق منصتها كوسيلة لتمكين العمال، يبقى القلق حاضرًا، بعدما كشفت تقارير عدة أن بعض الشركات التي استبدلت موظفيها بأنظمة آلية عادت للتوظيف بعد فشل التكنولوجيا في تحقيق النتائج المرجوة.وفي الوقت نفسه، يجد الكثير من الباحثين عن عمل أنفسهم أمام أنظمة ذكاء اصطناعى تقوم بتصفية سيرهم الذاتية بشكل آلي، ما يجعل التجربة أكثر برودًا وإحباطًا. (اليوم السابع)