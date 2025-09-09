ميزة جديدة في Gemini.. دعم الملفات الصوتية أصبح متاحاً

Advertisement

أعلنت ثلاثة تحديثات رئيسية لمنتجاتها المدعومة بقدرات نماذج Gemini، منها دعم الملفات الصوتية في تطبيق Gemini، بالإضافة إلى إتاحة لغات جديدة في وضع في AI Mode، وتحديثات كبيرة في منصة الملاحظات NotebookLM.وأكد جوش وودوارد، غوغل لشؤون Gemini، في منشور عبر منصة إكس أن دعم الملفات الصوتية كان الخيار الأكثر طلبًا من المستخدمين.يتمكن مستخدمو النسخة المجانية من التطبيق من رفع مقاطع صوتية تصل مدتها إلى 10 دقائق مع 5 طلبات يوميًا، في حين يحصل مشتركو خطط AI Pro أو AI Ultra المأجورة على إمكانية رفع ملفات تصل مدتها إلى 3 ساعات، مع دعم حتى 10 ملفات متنوعة ضمن صيغ متعددة، منها الملفات المضغوطة.ومن خلال ميزة دعم الملفات الصوتية أصبح بإمكان المستخدمين رفع تسجيلات الاجتماعات أو المحاضرات أو المقابلات وتحويلها إلى نصوص أو تلخيصها وسرد أهم النقاط فيها، مما يعزز الإنتاجية ويقلل الاعتماد على التدوين اليدوي للملاحظات.وتتيح الميزة الجديدة مرونة أكبر بفضل دعمها أنواعًا متعددة من الملفات الصوتية، مما يجعلها أداة عملية للطلاب والباحثين والصحفيين على حد سواء، كما أن دمج القدرات التحليلية لنماذج Gemini مع الملفات الصوتية يفتح الباب أمام استخراج الأفكار والأنماط الرئيسية من المواد المُسجلة، الأمر الذي يمنح المستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا وفائدة.وأما منصة NotebookLM، فقد حصلت على تحديث مهم يمكّن المستخدمين من إنشاء تقارير بأساليب متنوعة مثل المذكرات الدراسية والمقالات وبطاقات المراجعة والاختبارات القصيرة، وذلك بأكثر من 80 لغة.وتستند هذه التقارير إلى الملفات والمستندات والوسائط التي يرفعها المستخدم، مع إمكانية تخصيص الصيغة والأسلوب والبنية. وأكدت الشركة أن الميزة ستصبح متاحة كاملةً بحلول نهاية الأسبوع الجاري.