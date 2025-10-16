26
متفرقات
آبل تكشف عن iPad Pro الجديد.. أداء محسّن بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
16-10-2025
|
02:00
كشفت شركة "آبل" عن أحدث إصدارات جهاز "iPad Pro" الذي يأتي بتصميم فائق النحافة ويعمل بمعالج M5 الجديد، ما يمثل نقلة نوعية في أداء الأجهزة اللوحية.
ويتميز المعالج الجديد بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة ومعالج رسومات مزوّد بمسرّع عصبي في كل نواة، ما يمنح الجهاز أداء أسرع بمعدل 5.6 مرات مقارنة بالإصدارات السابقة.
ويأتي الجهاز بشاشة Retina Ultra XDR بتقنية OLED الثنائية الطبقات، وبسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR، مع خيارات للزجاج المعالج بتقنية النانو لتقليل الانعكاسات.
ويتوفر الجهاز بقياسين 11 و13 بوصة، ويعدّ الأنحف في تاريخ سلسلة iPad، مع تصنيع يعتمد بنسبة 30% على مواد معاد تدويرها، انسجامًا مع رؤية "Apple 2030" لتحقيق الحياد الكربوني الكامل.
