بين العمق والظلام.. وجهان خفيان لشبكة الإنترنت

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:00
كثيرًا ما يُخلط بين مصطلحي الويب العميق (Deep Web) والويب المظلم (Dark Web)، رغم أن الأول يشكّل البنية الرقمية الخفية المشروعة للإنترنت، بينما الثاني يُعد عالمًا غامضًا ومثيرًا للريبة، يجمع بين السرية والأنشطة غير القانونية.
الويب العميق: البنية القانونية غير المرئية
الويب العميق هو المحتوى الذي لا تستطيع محركات البحث فهرسته، مثل الحسابات البنكية، البريد الإلكتروني، قواعد البيانات الأكاديمية، والمنصات التي تتطلب تسجيل دخول.
إنه عالم قانوني تمامًا، يستخدمه الجميع يوميًا دون إدراك أنهم داخل الويب العميق.
 
الويب المظلم: منطقة الظلال الرقمية 
الويب المظلم هو جزء صغير من الويب العميق، لا يمكن الوصول إليه إلا عبر متصفحات خاصة مثل Tor.
يتميز بالتشفير الكامل وإخفاء الهوية، ويستخدمه البعض لحماية الخصوصية أو العمل الصحافي في بيئات قمعية، لكنه أيضًا موطن للأسواق السوداء وتجارة البيانات غير المشروعة.
 
الويب العميق أوسع وأقل خطورة، ويُستخدم في أنشطة مشروعة، بينما الويب المظلم يمثل مساحة رمادية تحوي المنتديات السرية ومواقع الجرائم الإلكترونية.
ومع ذلك، لا يمكن وصفه بالشر المطلق؛ فالتقنيات نفسها التي تُخفي مجرماً، قد تحمي أيضًا ناشطًا أو صحافياً من الملاحقة.

في النهاية، يبقى الوعي الأمني هو خط الدفاع الأول في عصرٍ باتت فيه الخصوصية الرقمية عملة نادرة.
