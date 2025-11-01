Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد

Lebanon 24
01-11-2025 | 03:00
قامت شركة vivo بالكشف عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل التقنيات وسيطرح بسعر منافس بالنسبة لهواتف أندرويد من الفئة نفسها.

وحصل هاتف iQOO Neo11 على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.4/76.7/8.1) ملم، وزنه 210 غ.
شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 510 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج شديد المتانة مقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمح في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7500 ميلي امبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

وستطرحه vivo بألوان أساسية هي الأسود والأبيض والبرتقالي والأزرق، وبأسعار تبدأ من 320 يورو تقريبا.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24