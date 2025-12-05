Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تغييرات في الصف الأول.. آبل تعيد توزيع الأدوار القيادية

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:08
أعلنت شركة آبل أنّ ليزا جاكسون، نائبة الرئيس لشؤون البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية، ستتقاعد في أواخر كانون الثاني 2026، فيما ستتولى جينيفر نيوستيد، كبيرة المسؤولين القانونيين في ميتا حاليًا، منصب المستشارة العامة للشركة ابتداءً من 1 آذار 2026 خلفًا لكيت آدامز التي ستغادر أواخر العام المقبل.
ويتزامن ذلك مع سلسلة تغييرات في الإدارة العليا بعد تقاعد مدير العمليات السابق جيف ويليامز، واستقالة رئيس قسم الذكاء الاصطناعي جون جياناندريا، ورحيل رئيس التصميم آلان داي إلى ميتا. وضمن الهيكلة الجديدة، تُنقل مسؤوليات الشؤون الحكومية إلى آدامز مؤقتًا قبل أن تنتقل إلى نيوستيد، التي ستحمل لقب نائبة الرئيس الأولى والمستشارة العامة والشؤون الحكومية، فيما يرفع فريقا البيئة والمبادرات الاجتماعية تقاريرهما إلى رئيس العمليات صبيح خان. (the verge)
