تغييرات في الصف الأول.. آبل تعيد توزيع الأدوار القيادية

أعلنت شركة آبل أنّ ليزا ، نائبة الرئيس لشؤون البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية، ستتقاعد في أواخر كانون الثاني 2026، فيما ستتولى جينيفر نيوستيد، كبيرة المسؤولين القانونيين في ميتا حاليًا، منصب المستشارة العامة للشركة ابتداءً من 1 آذار 2026 خلفًا لكيت التي ستغادر أواخر العام المقبل.

ويتزامن ذلك مع سلسلة تغييرات في بعد تقاعد مدير العمليات السابق جيف ، واستقالة رئيس قسم جون جياناندريا، ورحيل رئيس التصميم داي إلى ميتا. وضمن الهيكلة الجديدة، تُنقل مسؤوليات إلى آدامز مؤقتًا قبل أن تنتقل إلى نيوستيد، التي ستحمل لقب نائبة الرئيس الأولى والمستشارة العامة والشؤون الحكومية، فيما يرفع فريقا البيئة والمبادرات الاجتماعية تقاريرهما إلى صبيح خان. (the verge)