تكنولوجيا وعلوم

لماذا يُحظر واتساب في بعض الدول؟ أبرز الأسباب والقيود

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:01
قد يبدو واتساب بمثابة شريان حياة عالمي - محادثات جماعية، وتحديثات عائلية، ورسائل صوتية سريعة، وصور مضحكة في وقت متأخر من الليل - لكن هناك عدد من الدول التي يُحظر فيها هذا التطبيق الشهير تمامًا أو يُقيّد استخدامه بشكل كبير، وقد رصد موقع timesofindia الهندى، قائمة بهذه الدول كما يلى:

الصين
في الصين، يُحظر واتساب كجزء من لوائح الإنترنت العامة، تُفضّل الحكومة التطبيقات المطوّرة محليًا مثل وي تشات، والتي تتوافق بشكل أفضل مع سياساتها المتعلقة بالبيانات، وقد ساهمت المخاوف بشأن التشفير والوصول إلى البيانات في عدم إمكانية الوصول إلى واتساب منذ عام 2017.

 كوريا الشمالية
يخضع الإنترنت في كوريا الشمالية لقيود مشددة، لا يملك معظم المواطنين إمكانية الوصول إلى الإنترنت العالمي، ولا يُسمح إلا لمجموعة صغيرة باستخدام المنصات الرقمية الخارجية، ونتيجة لذلك، لا يُتاح واتساب والتطبيقات المشابهة للاستخدام العام.

الإمارات العربية المتحدة
يعمل تطبيق واتساب في الإمارات العربية المتحدة، لكن ميزات المكالمات الصوتية والمرئية مُقيّدة، يرتبط هذا القرار بسياسات الاتصالات في البلاد ودعمها للتطبيقات المرخصة البديلة التي تتوافق مع اللوائح المحلية.

سوريا
شهدت سوريا قيودًا على أدوات التواصل المشفرة مثل واتساب، لا سيما في أوقات النزاع، ورغم إمكانية استخدام بعضها عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، إلا أن الوصول إليها يبقى محدودًا بسبب جهود مراقبة الإنترنت المكثفة.

إيران
رفعت إيران العام الماضي الحظر المفروض على تطبيق واتساب كخطوة أولى نحو تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت بعد سنوات من تقييد الوصول إليه.

تركيا
لا تفرض تركيا حاليًا أي حظر على واتساب، لكنها سبق أن حظرت المنصة بسبب قضايا داخلية.

أوغندا
حظرت أوغندا واتساب ومنصات تواصل اجتماعي أخرى في عام 2021 ردًا على حظر فيسبوك لبعض الحسابات الموالية للحكومة، لكن لا يوجد حظر حاليًا. (اليوم السابع)
