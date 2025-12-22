تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

تحطم مركبة ستار شيب قبل سنة.. هكذا عرّض عدة طائرات ركاب للخطر!

Lebanon 24
22-12-2025 | 01:04
تشير وثائق صادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، إلى أن تحطم مركبة ستار شيب لشركة سبيس إكس في كانون الثاني من العام 2025 عرض 3 طائرات ركاب تقل ما يقارب 450 شخصا وتحلق فوق الكاريبي لخطر حقيقي.

 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، انفجرت المركبة الفضائية بعد دقائق قليلة من إطلاقها، ما أدى إلى تناثر حطام مشتعل استمر لنحو 50 دقيقة في مسار محتمل لطائرات الركاب. ومع ذلك، لم تُبلِغ سبيس إكس إدارة الطيران الفيدرالية بالحادث فور وقوعه، رغم أن هذه المعلومات حاسمة لتمكين مراقبي الحركة الجوية من تحذير الطيارين وتعديل مسارات الطائرات بشكل عاجل.

 

وأشارت الوثائق إلى أن تدخل مراقبي الحركة الجوية في الوقت المناسب مكّن الطيارين من تغيير مساراتهم وتفادي الكارثة، في ظل غياب التنسيق المطلوب من الشركة المصنعة. ويجري حاليًّا تحقيق رسمي لمعرفة أسباب التأخير في الإبلاغ، ولضمان التزام شركات الفضاء الخاصة ببروتوكولات السلامة الجوية الدولية.

