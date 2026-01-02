خدعة ذكية في ويندوز… فلاش USB يحسّن سرعة الكمبيوتر دون ترقية

مع تزايد الحاجة إلى تسريع أداء أجهزة الكمبيوتر، يتيح نظاما 10 و11 ميزة مدمجة تُعرف باسم ReadyBoost، تسمح باستخدام فلاش USB كذاكرة مؤقتة لتخفيف الضغط عن الذاكرة العشوائية (RAM)، من دون الحاجة إلى ترقية فعلية للجهاز.



ما هي ReadyBoost؟



لا تُضيف ReadyBoost ذاكرة RAM حقيقية، بل تستخدم مساحة من فلاش USB لتخزين بيانات يحتاجها النظام بسرعة، مستفيدة من كون الفلاش أسرع من الأقراص الصلبة التقليدية (HDD) في عمليات القراءة.



متى تكون مفيدة؟



تظهر فاعلية ReadyBoost بشكل أساسي على:

• أجهزة قديمة

• ذاكرة RAM محدودة

• أقراص HDD بطيئة



في المقابل، تكاد فائدتها تنعدم على الأجهزة الحديثة المزودة بأقراص SSD أو RAM كافية.



كيفية التفعيل باختصار:

1. وصل فلاش USB بسعة لا تقل عن 500 ميغابايت.

2. افتح مستكشف الملفات.

3. انقر بزر الفأرة الأيمن على الفلاش واختر خصائص.

4. انتقل إلى تبويب ReadyBoost.

5. اختر تخصيص الجهاز للميزة وحدد المساحة.

6. اضغط موافق.





ReadyBoost حل بسيط ومجاني لتحسين الأداء في حالات محددة، لكنها ليست بديلاً عن ترقية الذاكرة العشوائية، بل خيار مؤقت لمن يعاني من بطء ناتج عن ضعف الإمكانيات.

