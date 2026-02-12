تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

قيود روسيا على تيليجرام تثير قلق الجنود في ساحة المعركة

Lebanon 24
12-02-2026 | 16:30
قيود روسيا على تيليجرام تثير قلق الجنود في ساحة المعركة
أثار فرض روسيا مزيد من القيود على تطبيق المراسلة تيليجرام انتقادات واسعة، معقلقة بشأن قدرة الجنود على التواصل مع عائلاتهم في ساحة المعركة.

وقالت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، التي بدأت في تقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر التطبيق منذ آب الماضي، إنها ستزيد القيود بسبب عدم اتخاذ تيليجرام إجراءات لمكافحة الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

وأبلغ بعض المستخدمين عن بطء ملحوظ في أداء التطبيق خلال الأسبوع الجاري.

وفي مقاطع فيديو قصيرة، حث ثلاثة رجال يزعمون أنهم أعضاء في وحدة روسية لمكافحة الطائرات المسيرة، الهيئة على عدم التدخل في عمل تيليجرام، مؤكدين أن التطبيق ضروري لأداء مهامهم.

ونشر زعيم حزب برلماني مؤيد للكرملين، سيرجي ميرونوف، مقاطع الفيديو وصرح بأن حياة الجنود قد تكون على المحك، قائلاً: "الرجال يريقون دماءهم هناك، وهم بحاجة إلى اتصالات عادية، وباستثناء تيليجرام، ليس لديهم شيء في الغالب.. لا تحرموهم مما يساعدهم على محاربة العدو والحفاظ على حياتهم".

كما وصف ميرونوف المسؤولين عن عرقلة أداء التطبيق بأنهم "أغبياء".

ويُعد تيليجرام وسيلة شائعة للغاية للاتصالات العامة والخاصة في روسيا، مما يجعل أي قيود عليه محل متابعة وانتقاد من قبل المستخدمين والمراقبين.

مواضيع ذات صلة
روسيا سلّمت أوكرانيا 1000 جثمان لجنودها القتلى مقابل 26 جثمانا لجنود روس
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حشود ومعارك جوية… "الأبيض" ساحة صدام بين الجيش السوداني والدعم السريع
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: 55 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ بدء الحرب مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران وساحات المنطقة… معركة الاحتمالات المفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:42:58 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24