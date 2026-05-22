تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

أبل تعلن عن ميزة الترجمة التلقائية للفيديوهات الشخصية في نظام iOS 27 المرتقب

Lebanon 24
22-05-2026 | 07:38
A-
A+
أبل تعلن عن ميزة الترجمة التلقائية للفيديوهات الشخصية في نظام iOS 27 المرتقب
أبل تعلن عن ميزة الترجمة التلقائية للفيديوهات الشخصية في نظام iOS 27 المرتقب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "أبل" عن ميزة جديدة ضمن نظام iOS 27 المرتقب، تهدف إلى توليد ترجمات نصية تلقائية للفيديوهات الشخصية والمتبادلة ومقاطع الإنترنت التي تفتقر للتسميات التوضيحية، وذلك لتعزيز ميزات الوصول للمستخدمين.

وتعتمد الميزة على نموذج محلي للتعرف على الكلام يعمل بالكامل على الجهاز دون الحاجة لخوادم خارجية، مما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات، مع إتاحة خيارات لتخصيص مظهر ونمط النصوص. ولن تقتصر الميزة على "آيفون" بل ستشمل أجهزة "آيباد"، و"ماك"، و"أبل تي في"، ونظارة "فيجن برو"، وستدعم في مرحلتها الأولى اللغة الإنجليزية فقط.
Advertisement

ومن المنتظر أن تكشف "أبل" عن التفاصيل التشغيلية للميزة خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026 المقرر انطلاقه في الثامن من حزيران المقبل، تمهيداً لطرحها رسمياً مع حزمة الأنظمة الجديدة لاحقاً هذا العام.
مواضيع ذات صلة
وداعاً لعائق اللغة.. "واتساب" يطلق ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي "آيفون"
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تطلق ميزة الترجمة الفورية عبر AirPods
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تفاجئ الجميع.. تصميم ثوري لـ"سيري" في نظام iOS 27
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ثورة في "سيري".. أبل تستعد لإطلاق أذكى مساعد رقمي في نظام iOS 27
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 15:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

مؤتمر المطورين العالمي

اللغة الإنجليزية

الإنجليزية

أبل تي في

امل على

تعلن عن

حزمة ال

إنترنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:11 | 2026-05-22
Lebanon24
02:49 | 2026-05-22
Lebanon24
01:07 | 2026-05-22
Lebanon24
00:04 | 2026-05-22
Lebanon24
23:00 | 2026-05-21
Lebanon24
16:30 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24