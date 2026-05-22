متفرقات
أبل تعلن عن ميزة الترجمة التلقائية للفيديوهات الشخصية في نظام iOS 27 المرتقب
Lebanon 24
22-05-2026
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "أبل" عن ميزة جديدة ضمن نظام iOS 27 المرتقب، تهدف إلى توليد ترجمات نصية تلقائية للفيديوهات الشخصية والمتبادلة ومقاطع الإنترنت التي تفتقر للتسميات التوضيحية، وذلك لتعزيز ميزات الوصول للمستخدمين.
وتعتمد الميزة على نموذج محلي للتعرف على الكلام يعمل بالكامل على الجهاز دون الحاجة لخوادم خارجية، مما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات، مع إتاحة خيارات لتخصيص مظهر ونمط النصوص. ولن تقتصر الميزة على "آيفون" بل ستشمل أجهزة "آيباد"، و"ماك"، و"
أبل تي في
"، ونظارة "فيجن برو"، وستدعم في مرحلتها الأولى
اللغة الإنجليزية
فقط.
ومن المنتظر أن تكشف "أبل" عن التفاصيل التشغيلية للميزة خلال
مؤتمر المطورين العالمي
WWDC 2026 المقرر انطلاقه في الثامن من حزيران المقبل، تمهيداً لطرحها رسمياً مع حزمة الأنظمة الجديدة لاحقاً هذا العام.
