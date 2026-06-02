إيرباص تختبر طائرة تحلّق 22 ساعة من دون توقف

أعلنت شركة airbus أنها نجحت في تنفيذ أول رحلة تجريبية لطائرتها الجديدة A350-1000ULR في مدينة تولوز الفرنسية، وهي نسخة مخصصة للرحلات فائقة المدى قادرة على الطيران المتواصل لمدة تصل إلى 22 ساعة.
وأوضحت الشركة أن الطائرة، المزوّدة بأجهزة اختبار خاصة، حلقت لمدة 3 ساعات و43 دقيقة، وبلغت ارتفاعاً تجاوز 41 ألف قدم (نحو 12,500 متر)، في أول اختبار تشغيلي لها.
وتُعد الطائرة، التي تحمل تصنيف “ULR” أي “المدى الطويل جداً”، من ضمن 12 طائرة طلبتها شركة الطيران الأسترالية Qantas بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين مدينتي سيدني ولندن دون توقف.
وذكرت إيرباص أن برنامج الاختبارات سيستمر لمدة شهرين بهدف اعتماد التعديلات التقنية على النسخة الجديدة من عائلة A350، بما في ذلك إضافة خزان وقود إضافي يمكّن الطائرة من قطع مسافة تصل إلى 18,500 كيلومتر.
ومن المقرر أن يتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز إلى كانتاس في أبريل 2027، بعدما كانت الشركة الأسترالية تأمل في بدء تشغيل رحلات سيدني–لندن المباشرة في عام 2025.
ويُذكر أن أطول رحلة تجارية حالياً تشغلها شركة الخطوط الجوية السنغافورية بين سنغافورة ونيويورك، وتستغرق أكثر من 18 ساعة دون توقف.