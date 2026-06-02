إيرباص تختبر طائرة تحلّق 22 ساعة من دون توقف

أعلنت شركة أنها نجحت في تنفيذ أول رحلة تجريبية لطائرتها الجديدة A350-1000ULR في مدينة تولوز ، وهي نسخة مخصصة للرحلات فائقة المدى قادرة على الطيران المتواصل لمدة تصل إلى 22 ساعة.

وأوضحت الشركة أن الطائرة، المزوّدة بأجهزة اختبار خاصة، حلقت لمدة 3 ساعات و43 دقيقة، وبلغت ارتفاعاً تجاوز 41 ألف قدم (نحو 12,500 متر)، في أول اختبار تشغيلي لها.

وتُعد الطائرة، التي تحمل تصنيف “ULR” أي “المدى جداً”، من ضمن 12 طائرة طلبتها Qantas بهدف تشغيل رحلات مباشرة بين مدينتي سيدني ولندن دون توقف.

وذكرت أن برنامج الاختبارات سيستمر لمدة شهرين بهدف اعتماد التعديلات التقنية على النسخة الجديدة من عائلة A350، بما في ذلك إضافة خزان وقود إضافي يمكّن الطائرة من قطع مسافة تصل إلى 18,500 كيلومتر.

ومن المقرر أن يتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز إلى كانتاس في أبريل 2027، بعدما كانت الشركة الأسترالية تأمل في بدء تشغيل رحلات سيدني– المباشرة في عام 2025.

ويُذكر أن أطول رحلة تجارية حالياً تشغلها السنغافورية بين ونيويورك، وتستغرق أكثر من 18 ساعة دون توقف.