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تكنولوجيا وعلوم

من أقوى المنافسين في عالم هواتف أندرويد الذكية.. تعرّفوا إلى Pixel 11

Lebanon 24
15-07-2026 | 04:00
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من أقوى المنافسين في عالم هواتف أندرويد الذكية.. تعرّفوا إلى Pixel 11
من أقوى المنافسين في عالم هواتف أندرويد الذكية.. تعرّفوا إلى Pixel 11 photos 0
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قامت شركة غوغل بالترويج لهاتفها الجديد Pixel 11 الذي ستطرحه الصيف الحالي ليكون من أقوى المنافسين في عالم هواتف أندرويد الذكية.
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وجاء الجهاز بتصميم متين ومواصفات تقنية متقدمة تضعه ضمن الفئة الرائدة.

إليكم بالتفاصيل مواصفاته الرئيسية:
الهيكل: مصنوع من الألمنيوم مع زجاج Gorilla Glass Victus 2، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68،الوزن 204 غرام

الشاشة: OLED بقياس 6.2 بوصة، دقة 1280×2856 بيكسل، تردد 120 هيرتز، كثافة 497 بيكسل/إنش، دعم HDR10+

المعالج والأداء: Google Tensor G6 بتقنية 3 نانومتر، ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، تخزين داخلي 256/512 غيغابايت

الكاميرات: خلفية ثلاثية (48+13+10.8 ميغابيكسل) مع عدسات ultrawide وtelephoto، تصوير فيديو 4K بـ60 إطار/ثانية، أمامية 13 ميغابيكسل

البطارية والاتصال: سعة 4985 ميلي أمبير، شحن سريع 30 واط، شحن لاسلكي 15 واط، bluetooth 6.0، NFC، بصمة مدمجة بالشاشة، اتصال طوارئ عبر الأقمار الصناعية. (روسا اليوم)



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