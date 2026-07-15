من أقوى المنافسين في عالم هواتف أندرويد الذكية.. تعرّفوا إلى Pixel 11

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قامت شركة بالترويج لهاتفها الجديد Pixel 11 الذي ستطرحه الصيف الحالي ليكون من أقوى المنافسين في عالم هواتف أندرويد الذكية.وجاء الجهاز بتصميم متين ومواصفات تقنية متقدمة تضعه ضمن الفئة الرائدة.إليكم بالتفاصيل مواصفاته الرئيسية:الهيكل: مصنوع من الألمنيوم مع زجاج Gorilla Glass Victus 2، مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68،الوزن 204 غرامالشاشة: OLED بقياس 6.2 بوصة، دقة 1280×2856 بيكسل، تردد 120 هيرتز، كثافة 497 بيكسل/إنش، دعم HDR10+المعالج والأداء: Google Tensor G6 بتقنية 3 ، ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، تخزين داخلي 256/512 غيغابايتالكاميرات: خلفية ثلاثية (48+13+10.8 ميغابيكسل) مع عدسات ultrawide وtelephoto، تصوير فيديو 4K بـ60 إطار/ثانية، أمامية 13 ميغابيكسلالبطارية والاتصال: سعة 4985 ميلي أمبير، شحن سريع 30 واط، شحن لاسلكي 15 واط، 6.0، NFC، بصمة مدمجة بالشاشة، اتصال طوارئ عبر الأقمار الصناعية. (روسا اليوم)