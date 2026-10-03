تستخدم "كروم" على الكمبيوتر؟ تأكد من تحديث المتصفح

أعلنت " " مؤخراً، طرح تحديث جديد لقناة Extended Stable من متصفح Chrome على أجهزة وMac، لترتفع إلى الإصدار 152.0.7977.152.

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وأوضحت الشركة أن التحديث سيصل إلى المستخدمين تدريجياً خلال الأيام والأسابيع التالية، بدلاً من طرحه لجميع الأجهزة في الوقت نفسه.

وتُستخدم قناة Extended Stable خصوصاً في البيئات التي تفضّل دورة تحديث أبطأ وأكثر استقراراً، مثل بعض المؤسسات والشركات، ولذلك قد يختلف رقم إصدارها عن قناة Chrome Stable العادية.

وبالتوازي، كانت "غوغل" قد أصدرت في الأول من تشرين الأول تحديثاً للقناة المستقرة من Chrome على أجهزة الكمبيوتر، تضمن إصلاح 11 ثغرة أمنية، بينها ثغرة مصنفة "حرجة" في WebGL وعدة ثغرات عالية الخطورة مرتبطة بمكونات مثل V8 وWebRTC وChrome Releases.

لذلك، لا تؤجل تحديث المتصفح، خصوصاً تستخدمه للخدمات المصرفية أو البريد الإلكتروني أو حسابات العمل.

مع هذا، يمكن التحقق من التحديثات عبر فتح Chrome، ثم الانتقال إلى الإعدادات > حول Chrome، حيث يبحث المتصفح تلقائياً عن الإصدار المتاح لجهازك.