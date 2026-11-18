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أعلنت شركة " " عن تحديث استثنائي لمعالجة مشكلات تقنية أثرت في تفعيل نظام التشغيل " " والتحقق من التراخيص الرقمية لدى بعض المستخدمين، عقب تثبيت التحديثات الأمنية لشهر تشرين الثاني.وأتى هذا التحديث استجابة لأخطاء أعاقت عملية التحقق من صلاحية تراخيص النظام؛ ما دفع الشركة إلى إصدار معالجة إضافية خارج جدول التحديثات المعتاد، بهدف استعادة وظائف التفعيل وإصلاح المشكلات التي ظهرت بعد التحديثات السابقة.وتتعلق أهمية هذه المعالجة بارتباط التفعيل الرقمي بعملية التحقق من تراخيص أنظمة التشغيل، إذ قد تؤدي الأخطاء في هذه العملية إلى ظهور تنبيهات بشأن حالة الترخيص، حتى لدى المستخدمين الذين يمتلكون نسخاً مرخصة من النظام.وتؤكد أهمية اختبار التحديثات ومتابعة المشكلات التي تظهر بعد طرحها، بما يضمن معالجة الأخطاء دون التأثير في استقرار الأجهزة.وبهذا التحديث، تواصل "مايكروسوفت" إصدار التحديثات التصحيحية لمعالجة المشكلات البرمجية، في إطار جهودها للحفاظ على موثوقية أنظمة التشغيل واستمرارية استخدامها.(إرم نيوز)