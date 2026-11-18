قد تبدو منافذ "USB" الموجودة في الحواسيب والأجهزة الإلكترونية متشابهة، لكنها تختلف في قدراتها وسرعاتها ووظائفها. ويمكن للرموز الصغيرة المطبوعة بجانب هذه المنافذ أن تكشف معلومات مهمة، مثل سرعة نقل البيانات وإمكانات الشحن ودعم توصيل الشاشات الخارجية.



ورغم الاستخدام اليومي لهذه المنافذ، لا يعرف كثير من المستخدمين دلالات الرموز والألوان المرتبطة بها، ما قد يدفعهم إلى اختيار منفذ غير مناسب عند نقل الملفات أو شحن الأجهزة.

Advertisement ورغم الاستخدام اليومي لهذه المنافذ، لا يعرف كثير من المستخدمين دلالات الرموز والألوان المرتبطة بها، ما قد يدفعهم إلى اختيار منفذ غير مناسب عند نقل الملفات أو شحن الأجهزة.

ماذا تعني الرموز الموجودة بجانب منافذ USB؟



يُعد رمز USB التقليدي، الذي يشبه الشوكة الثلاثية، العلامة الأكثر انتشاراً، لكنه لا يحدد بمفرده سرعة المنفذ أو قدرته على الشحن.



أما ظهور الحرفين "SS" بجانب الرمز، فيشير إلى تقنية "SuperSpeed USB"، المرتبطة بمنافذ USB 3.x التي توفر سرعات أعلى لنقل البيانات مقارنةً بالإصدارات الأقدم.



وقد تظهر أرقام مثل 5 أو 10 أو 20 بجانب الرمز، للدلالة على سرعة نقل البيانات القصوى بالغيغابت في الثانية.



ألوان منافذ USB.. ماذا تكشف؟



إلى جانب الرموز، يمكن أن تساعد ألوان المنافذ في تحديد بعض خصائصها، وإن كانت هذه الألوان غير موحّدة بين جميع الشركات المصنّعة. يُعد رمز USB التقليدي، الذي يشبه الشوكة الثلاثية، العلامة الأكثر انتشاراً، لكنه لا يحدد بمفرده سرعة المنفذ أو قدرته على الشحن.أما ظهور الحرفين "SS" بجانب الرمز، فيشير إلى تقنية "SuperSpeed USB"، المرتبطة بمنافذ USB 3.x التي توفر سرعات أعلى لنقل البيانات مقارنةً بالإصدارات الأقدم.وقد تظهر أرقام مثل 5 أو 10 أو 20 بجانب الرمز، للدلالة على سرعة نقل البيانات القصوى بالغيغابت في الثانية.إلى جانب الرموز، يمكن أن تساعد ألوان المنافذ في تحديد بعض خصائصها، وإن كانت هذه الألوان غير موحّدة بين جميع الشركات المصنّعة.



- الأسود: يرتبط غالباً بمنافذ USB 2.0 القديمة نسبياً، ويُستخدم لتوصيل لوحة المفاتيح والفأرة والطابعات والملحقات البسيطة.



- الأزرق: يشير عادةً إلى منافذ USB 3.x الأسرع، والمناسبة لنقل الملفات الكبيرة وتشغيل وحدات التخزين الخارجية.



- الأحمر أو البرتقالي: قد يدل على دعم الشحن بقدرة أعلى، أو استمرار توفير الطاقة للأجهزة المتصلة حتى عند دخول الكمبيوتر في وضع السكون أو إيقاف تشغيله.



- الأصفر: يُستخدم أحياناً للدلالة على منفذ يدعم الشحن المستمر، حتى عندما يكون الكمبيوتر مغلقاً.



- الأخضر: أقل انتشاراً، وقد تستخدمه بعض الشركات لتمييز منافذ ذات وظائف خاصة، لكنه لا يشير إلى معيار تقني ثابت.



ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على اللون وحده لتحديد قدرات المنفذ، إذ تختلف دلالاته بحسب الشركة المصنّعة وطراز الجهاز. ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد على اللون وحده لتحديد قدرات المنفذ، إذ تختلف دلالاته بحسب الشركة المصنّعة وطراز الجهاز.





رموز الشحن وتوصيل الشاشات





لا تقتصر العلامات الموجودة بجانب منافذ USB على سرعة نقل البيانات، إذ قد يشير رمز البطارية أو الشحن إلى قدرة المنفذ على تزويد الأجهزة بطاقة إضافية، أو شحنها حتى عندما يكون الكمبيوتر مغلقاً، وفقاً لمواصفاته وإعداداته.





كذلك، تدعم بعض منافذ USB-C تقنيات متقدمة، مثل "Thunderbolt"، التي تتيح نقل البيانات بسرعات مرتفعة وتوصيل الشاشات الخارجية عبر المنفذ نفسه.





لكن وجود منفذ USB-C لا يعني بالضرورة دعمه جميع هذه الوظائف، إذ تختلف الإمكانات من جهاز إلى آخر.





كيف تختار المنفذ المناسب؟