سحب قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي

سُحبت اليوم الخميس قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي لموسم 2024-2025.

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وسيواجه الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في مستهل مشواره القاري المتأهل من "غور ماهيا" الكيني و"المريخ جوبا" من جنوب السودان.وستكون المباراة ضمن الدور التمهيدي الثاني.أما الوصيف الترجي الرياضي التونسي، فسيواجه المتأهل من مباراة "أرتا سولار" من جيبوتي و"ديكاداها" الصومالي.في المقابل يلاقي الرجاء الرياضي المغربي "أس جي إن إن" من النيجر، والفائز في الدور التمهيدي الثاني سيلعب ضدّ الفائز من مباراة فيكتوريا يونايتد الكاميروني واف سي سامارتكس الغاني.كما تمّ الكشف عن قرعة الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الإفريقي لموسم 2024-2025.وفيما يلي نتائج القرعة :