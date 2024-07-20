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رياضة

بعد فوز بلاده بكأس أوروبا.. نجم إسبانيا يفي بوعده "المجنون"! (صورة)

Lebanon 24
20-07-2024 | 01:00
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في حال فوز منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا، قطع مدافع إسبانيا وتشلسي الإنكليزي مارك كوكوريا "وعدا مجنونا" بصبغ شعره الطويل باللون الأحمر.

وهذا تماما ما حصل، حيث نشر كوكوريا على حسابه بمنصة "إنستغرام"، أمس الجمعة، صورة وعلق عليها بالقول إنه "يجب الوفاء بالوعود".
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وتظهر الصورة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ذا شعر طويل مصبوغ بالأحمر، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على إنكلترا 2-1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين، الأحد الماضي.

ولعب ظهير برايتون السابق دورا مهما في مشوار "لاروخا" في البطولة، حيث شارك أساسيا في 6 من أصل 7 مباريات لمنتخب بلاده.

كما ساعد كوكوريا زميله ميكيل أويارزابال في تسجيل هدف الفوز على إنكلترا.(سكاي نيوز)

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