24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بسبب تهديده لاعبًا عربيًا بالقتل.. استبعاد هذا الحكم من مباراة بدوري أبطال أوروبا!
Lebanon 24
02-10-2024
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكم فابيو ماريسكا من مباراة أيندهوفن وسبورتينغ لشبونة بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، بعدما هدد لاعبا عربيا بالقتل، وفق ما كشفته تقارير صحفية.
وقالت صحيفة "Corriere della Sera" الإيطالية، إن الحكم الإيطالي ماريسكا، تم استبعاده من الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء أيندهوفن وسبورتنغ لشبونة، بقرار من الاتحاد الأوروبي بسبب تهديده لاعب فريق العربي الكويتي، خالد المرشد بالقتل، عندما أدار مباراة العربي ونادي الكويت بالجولة السادسة في الدوري الكويتي الجمعة الماضي.
Advertisement
ووفقا للصحيفة، فإن خالد المرشد زعم أن ماريسكا قال له "اذا رأيتك في المرة المقبلة، سأقتلك"، على الرغم من أن لاعبا آخر يعتقد أن الحكم قال "أراك في المرة المقبلة" دون أي تعليق آخر.
وأوضحت الصحيفة أنه تم استبعاد ماريسكا لاحقا من التواجد كحكم رابع في مباراة أيندهوفن وسبورتينغ لشبونة، والتي انتهت بنتيجة التعادل 1-1 أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، كما سيمنع من العمل في إيطاليا لمدة شهر.
وكان الحكم البالغ من العمر 43 عاما، بدأ التحكيم في الدوريات الاحترافية الإيطالية عام 2011 ويشارك في المسابقات الأوروبية منذ عام 2018.
وتولى ماريسكا مسؤولية إدارة مباراة واحدة في الدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم انتهت بالتعادل 2-2 بين ميلان وتورينو. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
Lebanon 24
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
12:26 | 2024-10-02
02/10/2024 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
05:38 | 2024-10-02
02/10/2024 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
Lebanon 24
للمتوجهين إلى الدورة.. إليكم هذا التحذير العاجل
08:02 | 2024-10-02
02/10/2024 08:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:39 | 2024-10-02
ما سبب حرمان كريستيانو جونيور من الهاتف المحمول؟
12:44 | 2024-10-02
برشلونة أعلن ضمه رسميًا.. من هو بديل تيرشتيغن؟
09:22 | 2024-10-02
بعد حادث 2013.. أول ظهور علني لشوماخر
08:42 | 2024-10-02
لويس إنريكي يتعرض للانتقاد.. ما السبب؟
07:22 | 2024-10-02
لأول مرة.. "توني كروس" يكشف سبب اعتزاله كرة القدم
03:14 | 2024-10-02
الأهلي المصري يرفع طلبًا عاجلًا قبل مواجهة العين
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
03/10/2024 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
03/10/2024 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
03/10/2024 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24