Advertisement

رياضة

محمد صلاح كابوس أفضل لاعب في العالم

Lebanon 24
13-11-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1277582-638670826115291570.jpg
Doc-P-1277582-638670826115291570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدلى اللاعب الإسباني رودري بتصريحات مثيرة حول اللاعبين الذي لا يفضل مواجهتهم.

تحدث أفضل لاعب في العالم 2024 إلى صحيفة COPE الإسبانية مبيناً أن أصعب لاعب لعب أمامه في السابق هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
Advertisement
وأضاف: "أما في الوقت الحالي يعد اللاعب محمد صلاح هو أصعب لاعب واجهته في الدوري الإنكليزي".
وتابع رودري قائلاً: "لاعب ليفربول عندما يلعب في أنفيلد يصبح مثل السكين صعب إيقافه".
وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.
ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب بسببه عن الفترة المتبقية من الموسم.
وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بلقب يورو 2024.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-11-12
23:00 | 2024-11-12
16:11 | 2024-11-12
12:05 | 2024-11-12
09:30 | 2024-11-12
07:23 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24