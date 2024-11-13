محمد صلاح كابوس أفضل لاعب في العالم

أدلى اللاعب الإسباني رودري بتصريحات مثيرة حول اللاعبين الذي لا يفضل مواجهتهم.



تحدث أفضل لاعب في العالم 2024 إلى صحيفة COPE الإسبانية مبيناً أن أصعب لاعب لعب أمامه في السابق هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأضاف: "أما في الوقت الحالي يعد اللاعب محمد صلاح هو أصعب لاعب واجهته في الدوري الإنكليزي".

وتابع رودري قائلاً: "لاعب ليفربول عندما يلعب في أنفيلد يصبح مثل السكين صعب إيقافه".

وتوج رودري بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول للاعب الأفضل في العالم لعام 2024.

ويعاني رودري حاليا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب بسببه عن الفترة المتبقية من الموسم.

وقاد رودري فريقه مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي وتتويج إسبانيا بلقب يورو 2024.