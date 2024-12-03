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رياضة
عن استبعاد السيتي من المنافسة على "البريميرليغ".. هذا ما قاله أرتيتا
Lebanon 24
03-12-2024
|
23:29
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أكد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أنه لا يمكن استبعاد مانشستر سيتي من المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم.
ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد وهو يتخلف بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، لكنه يتقدم بنقطتين على مانشستر سيتي الذي تلقى أربع هزائم متتالية في الدوري وست هزائم في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات، محققا أسوأ سلسلة لمدربه بيب غوارديولا.
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وقال أرتيتا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "مانشستر سيتي فريق قادر على قلب الأمور لصالحه وتحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية، إنهم فريق جيد يقوده مدرب مميز للغاية، لذا لا يمكن استبعادهم من المنافسة".
ويدخل أرسنال مباراة الأربعاء على ملعب الإمارات وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب بعد عودته من فترة التوقف الدولي حيث حقق نتائج رائعة بالفوز على سبورتنغ لشبونة 5 - 1 في دوري الأبطال، والفوز على نوتنغهام فورست 3 - صفر واكتساح ويستهام يونايتد بنتيجة 5 - 2.
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