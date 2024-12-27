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رياضة
ريال مدريد يتصدر وفريق عربي ضمن القائمة.. إليكم أكثر 10 أندية متابعة
Lebanon 24
27-12-2024
|
01:30
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يواصل ريال مدريد الإسباني تصدره كأكثر الأندية متابعة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، مع زيادة كبيرة في عدد متابعيه خلال عام 2024.
وبحسب منصة "فوتبول بينش مارك" الرقمية، شهد النادي الملكي ارتفاعًا في عدد متابعيه بأكثر من 44 مليون شخص هذا العام، بزيادة بلغت حوالي 11%.
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ويأتي برشلونة في المركز الثاني، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا، مما يعكس تفوق أندية الليغا الإسبانية مقارنةً بباقي دوريات أوروبا.
ويوجد في هذه القائمة المكونة من 10 أندية فريق عربي وحيد هو النصر السعودي، الذي كسبت حساباته شهرة عالمية واسعة، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتابعين منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023، واستمرت الزيادة في العام التالي.
وضمت القائمة الإجمالية للأندية الأكثر نموا هذا العام 3 فرق من الدوري الإسباني، و4 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدا من الدوري الإيطالي، ومثله من الدوريين الألماني والسعودي.
الأندية الـ10 الأكثر زيادة في عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 2024:
ريال مدريد الإسباني
: 44.5 مليون متابع جديد.
برشلونة الإسباني
: 23.8 مليون متابع جديد.
أتلتيكو مدريد الإسباني
: 18 مليون متابع جديد.
يوفنتوس الإيطالي
: 13.3 مليون متابع جديد.
مانشستر سيتي الإنكليزي
: 13.3 مليون متابع جديد.
ليفربول الإنكليزي:
9.9 ملايين متابع جديد.
بوروسيا دورتموند الألماني:
9.3 ملايين متابع جديد.
النصر السعودي:
8 ملايين متابع جديد.
توتنهام هوتسبير الإنكليزي:
7.5 ملايين متابع جديد.
مانشستر يونايتد الإنكليزي
: 7 ملايين متابع جديد. (الجزيرة)
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