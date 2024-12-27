ريال مدريد يتصدر وفريق عربي ضمن القائمة.. إليكم أكثر 10 أندية متابعة

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يواصل ريال مدريد الإسباني تصدره كأكثر الأندية متابعة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، مع زيادة كبيرة في عدد متابعيه خلال عام 2024.وبحسب منصة "فوتبول بينش مارك" الرقمية، شهد النادي الملكي ارتفاعًا في عدد متابعيه بأكثر من 44 مليون شخص هذا العام، بزيادة بلغت حوالي 11%.ويأتي برشلونة في المركز الثاني، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا، مما يعكس تفوق أندية الليغا الإسبانية مقارنةً بباقي دوريات أوروبا.ويوجد في هذه القائمة المكونة من 10 أندية فريق عربي وحيد هو النصر السعودي، الذي كسبت حساباته شهرة عالمية واسعة، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتابعين منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023، واستمرت الزيادة في العام التالي.وضمت القائمة الإجمالية للأندية الأكثر نموا هذا العام 3 فرق من الدوري الإسباني، و4 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدا من الدوري الإيطالي، ومثله من الدوريين الألماني والسعودي.: 44.5 مليون متابع جديد.: 23.8 مليون متابع جديد.: 18 مليون متابع جديد.: 13.3 مليون متابع جديد.: 13.3 مليون متابع جديد.9.9 ملايين متابع جديد.9.3 ملايين متابع جديد.8 ملايين متابع جديد.7.5 ملايين متابع جديد.: 7 ملايين متابع جديد. (الجزيرة)