Advertisement

رياضة

ريال مدريد يتصدر وفريق عربي ضمن القائمة.. إليكم أكثر 10 أندية متابعة

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1297983-638708754804292325.png
Doc-P-1297983-638708754804292325.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل ريال مدريد الإسباني تصدره كأكثر الأندية متابعة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، مع زيادة كبيرة في عدد متابعيه خلال عام 2024.

وبحسب منصة "فوتبول بينش مارك" الرقمية، شهد النادي الملكي ارتفاعًا في عدد متابعيه بأكثر من 44 مليون شخص هذا العام، بزيادة بلغت حوالي 11%.
Advertisement

ويأتي برشلونة في المركز الثاني، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا، مما يعكس تفوق أندية الليغا الإسبانية مقارنةً بباقي دوريات أوروبا.

ويوجد في هذه القائمة المكونة من 10 أندية فريق عربي وحيد هو النصر السعودي، الذي كسبت حساباته شهرة عالمية واسعة، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتابعين منذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023، واستمرت الزيادة في العام التالي.
وضمت القائمة الإجمالية للأندية الأكثر نموا هذا العام 3 فرق من الدوري الإسباني، و4 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدا من الدوري الإيطالي، ومثله من الدوريين الألماني والسعودي.

الأندية الـ10 الأكثر زيادة في عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 2024:
ريال مدريد الإسباني: 44.5 مليون متابع جديد.
برشلونة الإسباني: 23.8 مليون متابع جديد.
أتلتيكو مدريد الإسباني: 18 مليون متابع جديد.
يوفنتوس الإيطالي: 13.3 مليون متابع جديد.
مانشستر سيتي الإنكليزي: 13.3 مليون متابع جديد.
ليفربول الإنكليزي: 9.9 ملايين متابع جديد.
بوروسيا دورتموند الألماني: 9.3 ملايين متابع جديد.
النصر السعودي: 8 ملايين متابع جديد.
توتنهام هوتسبير الإنكليزي: 7.5 ملايين متابع جديد.
مانشستر يونايتد الإنكليزي: 7 ملايين متابع جديد. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:30 | 2024-12-27
02:11 | 2024-12-27
01:25 | 2024-12-27
01:00 | 2024-12-27
00:30 | 2024-12-27
00:00 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24