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رياضة

بغياب صلاح.. التشكيل الرسمي لليفربول في مواجهة أكرينغتون ستانلي

Lebanon 24
11-01-2025 | 15:19
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يستأنف فريق ليفربول مبارياته تحت قيادة مدربه آرني سلوت بمواجهة في كأس الاتحاد الإنكليزي اليوم السبت أمام أكرينغتون ستانلي.
 
وتعرض ليفربول للهزيمة في مباراته الماضية أمام توتنهام بهدف نظيف في كأس كارباو، وتعادل قبل ذلك أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز بهدفين لمثلهما.
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وأعلن المدرب آرني سلوت عن تشكيلة فريق ليفربول والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح حيث فضل المدرب منحه الراحة بعد جدول مزدحم بالمباريات.
 
ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل انتزاع تذكرة التأهل إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنكليزي مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور. (روسيا اليوم) 

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