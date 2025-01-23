رد صارم من الخليفي عند سؤاله عن كيليان مبابي!

Advertisement

رفض ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الانجراف وراء الحديث عن نجم الفريق السابق كيليان مبابي، بعد فوز العملاق الفرنسي على مانشستر سيتي 4/2 في دوري أبطال أوروبا.وبعد هذا الانتصار توجه أحد الصحفيين الإسبان من برنامج "إل شيرينجيتو" إلى الخليفي لسؤاله عن مبابي، ليرد عليه رجل الأعمال القطري:"أنت تبحث عن المشاكل".وأضاف:"أنا أتحدث فقط عن لاعبي فريقي، إذا سألتني سؤالًا، يجب أن يكون عن أحد اللاعبين في باريس".وأما عن فوز فريقه:"كاد قلبي أن يتوقف بسب نوبة قلبية في هذه المباراة، أنا فخور جدًا بفريقي، كنا نلعب ضد فريق عظيم في موقف لم نكن متأكدين فيه من التأهل لدور الـ16".يذكر أن باريس لا يزال في صراع مع كيليان مبابي حتى بعد رحيله إلى ريال مدريد، وذلك بخصوص المستحقات غير المدفوعة للاعب خلال فترته مع النادي الفرنسي.