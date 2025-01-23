Advertisement

رياضة

رد صارم من الخليفي عند سؤاله عن كيليان مبابي!

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1310429-638732509411146252.jpg
Doc-P-1310429-638732509411146252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، الانجراف وراء الحديث عن نجم الفريق السابق كيليان مبابي، بعد فوز العملاق الفرنسي على مانشستر سيتي 4/2 في دوري أبطال أوروبا.

وبعد هذا الانتصار توجه أحد الصحفيين الإسبان من برنامج "إل شيرينجيتو" إلى الخليفي لسؤاله عن مبابي، ليرد عليه رجل الأعمال القطري:"أنت تبحث عن المشاكل".
Advertisement

وأضاف:"أنا أتحدث فقط عن لاعبي فريقي، إذا سألتني سؤالًا، يجب أن يكون عن أحد اللاعبين في باريس".

وأما عن فوز فريقه:"كاد قلبي أن يتوقف بسب نوبة قلبية في هذه المباراة، أنا فخور جدًا بفريقي، كنا نلعب ضد فريق عظيم في موقف لم نكن متأكدين فيه من التأهل لدور الـ16".

يذكر أن باريس لا يزال في صراع مع كيليان مبابي حتى بعد رحيله إلى ريال مدريد، وذلك بخصوص المستحقات غير المدفوعة للاعب خلال فترته مع النادي الفرنسي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:59 | 2025-01-23
09:03 | 2025-01-23
07:00 | 2025-01-23
04:00 | 2025-01-23
03:00 | 2025-01-23
02:00 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24