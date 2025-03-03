برشلونة يضع شرطاً أوليا لعودة نيمار إلى صفوفه

وضع نادي برشلونة الإسباني شرطا لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق سانتوس إلى العملاق الكتالوني في الفترة المقبلة.



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وأوضحت إدارة برشلونة الأمر لنيمار بعبارات صريحة: "سجل 15 هدفا مع سانتوس أولا، وبعدها سنفكر في ضمك" أي أن اللاعب بحاجة لإثبات عودته إلى مستواه السابق بعد الإصابة. ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "وضع برشلونة شرطا مبدئيا للنظر في التعاقد المحتمل مع نيمار، يتمثل في استعادة اللاعب لأفضل مستوى له مع سانتوس الذي انضم إليه منذ شهر بعد تجربته المخيبة مع الهلال السعودي.وأوضحت إدارة برشلونة الأمر لنيمار بعبارات صريحة: "سجل 15 هدفا مع سانتوس أولا، وبعدها سنفكر في ضمك" أي أن اللاعب بحاجة لإثبات عودته إلى مستواه السابق بعد الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سببين رئيسيين وراء رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة: الأول شخصي، حيث يشعر بأن كبرياءه قد تأذى بسبب كل ما قيل عنه في السنوات الأخيرة ويريد أن يثبت للجميع أنه لم ينتهِ بعد



أما السبب الثاني، فهو رغبته في التحضير بشكل مثالي لكأس العالم 2026 التي ستكون آخر فرصة له للفوز باللقب مع البرازيل، حيث سيبلغ حينها 34 عاما.



وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لم يحسم موقفه بشأن ضم نيمار حتى الآن حيث ينتظر لمعرفة مستواه مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية. (روسيا اليوم)