"سيدفعون ثمن ذلك لاحقًا".. سيدورف يهاجم لاعبي ريال مدريد

أثار كلارنس سيدورف، لاعب ريال مدريد
السابق، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي
انتقد فيها سلوك لاعبي الملكي
عقب فوزهم المثير للجدل على أتلتيكو مدريد
.
وحسمت ركلات الترجيح تأهل ريال مدريد
إلى ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا
بنتيجة (4-2)، رغم خسارته في مباراة إياب دور الـ16 (0-1)، حيث كان الميرنغي قد فاز ذهابًا (2-1).
تأهل ريال مدريد
إلى الدور التالي من دوري
أبطال أوروبا، لكن الاحتفالات التي
أعقبت المباراة أثارت استياء كلارنس سيدورف.
وبعد تسديد الألماني أنطونيو روديغر ركلة الفوز
الحاسمة في شباك أتلتيكو مدريد، ركض جميع
لاعبي ريال مدريد
نحو المدرجات واستمروا في الرقص واستفزاز أصحاب الأرض.
وفي تصريحات أدلى بها لمنصة "أمازون برايم" ونقلتها صحيفة "آس"، قال سيدورف: "لم تعجبني بعض التصرفات من لاعبي ريال مدريد
. يجب احترام جماهير الخصم، ولا أحب هذه المواقف. رأيت
إشارات لم تعجبني، ولن أتحدث عنها هنا".
وأضاف: "علينا الفوز
بالقيم الصحيحة. آمل أن أكون مخطئاً، لكن الليلة أظهروا مواقف قد يدفعون ثمنها لاحقًا، لأن الاحترام دائمًا ضروري. لا ينبغي استفزاز مشاعر الآخرين".
ووجه سيدورف انتقادًا خاصًا للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أنه أصر على تنفيذ ركلة الجزاء بدلاً من زميله جود بيلينجهام، واصفاً ذلك بأنه محاولة لإثبات الذات بشكل غير ضروري.
وتابع: "لقد سرق فيني ركلة الجزاء من بيلينجهام ليُثبت جدارته. لديه دائمًا ذلك التحدي الداخلي. أعتقد أنه من الغريب أن يسددها".
في المقابل، أشاد سيدورف بالمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي أظهر مثالاً يُحتذى به في كيفية التعامل مع الفوز، حيث قام بمواساة لاعبي الفريق الخصم بعد صافرة النهاية.
وأكد النجم الهولندي، أن أنشيلوتي قدم درساً في كيفية الفوز
بكرامة واحترام. (goal)