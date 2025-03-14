"سيدفعون ثمن ذلك لاحقًا".. سيدورف يهاجم لاعبي ريال مدريد

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أثار كلارنس سيدورف، لاعب ريال السابق، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته انتقد فيها سلوك لاعبي عقب فوزهم المثير للجدل على أتلتيكو .وحسمت ركلات الترجيح تأهل ريال إلى ربع نهائي أبطال بنتيجة (4-2)، رغم خسارته في مباراة إياب دور الـ16 (0-1)، حيث كان الميرنغي قد فاز ذهابًا (2-1).تأهل ريال إلى الدور التالي من أبطال أوروبا، لكن الاحتفالات أعقبت المباراة أثارت استياء كلارنس سيدورف.وبعد تسديد الألماني أنطونيو روديغر ركلة الحاسمة في شباك أتلتيكو مدريد، ركض لاعبي ريال نحو المدرجات واستمروا في الرقص واستفزاز أصحاب الأرض.وفي تصريحات أدلى بها لمنصة "أمازون برايم" ونقلتها صحيفة "آس"، قال سيدورف: "لم تعجبني بعض التصرفات من لاعبي ريال . يجب احترام جماهير الخصم، ولا أحب هذه المواقف. إشارات لم تعجبني، ولن أتحدث عنها هنا".وأضاف: "علينا بالقيم الصحيحة. آمل أن أكون مخطئاً، لكن الليلة أظهروا مواقف قد يدفعون ثمنها لاحقًا، لأن الاحترام دائمًا ضروري. لا ينبغي استفزاز مشاعر الآخرين".ووجه سيدورف انتقادًا خاصًا للاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أنه أصر على تنفيذ ركلة الجزاء بدلاً من زميله جود بيلينجهام، واصفاً ذلك بأنه محاولة لإثبات الذات بشكل غير ضروري.وتابع: "لقد سرق فيني ركلة الجزاء من بيلينجهام ليُثبت جدارته. لديه دائمًا ذلك التحدي الداخلي. أعتقد أنه من الغريب أن يسددها".في المقابل، أشاد سيدورف بالمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي أظهر مثالاً يُحتذى به في كيفية التعامل مع الفوز، حيث قام بمواساة لاعبي الفريق الخصم بعد صافرة النهاية.وأكد النجم الهولندي، أن أنشيلوتي قدم درساً في كيفية بكرامة واحترام. (goal)