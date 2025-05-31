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رياضة
بعد تسعة أعوام.. علي معلول يغادر الأهلي المصري
Lebanon 24
31-05-2025
|
09:46
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أعلن
التونسي
علي معلول
الظهير الأيسر للفريق الأول
لكرة القدم
بالنادي
الأهلي المصري
نهاية مشواره مع "
القلعة الحمراء
" ورحيله بنهاية الموسم الحالي.
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وقال معلول في منشور عبر صفحته على موقع "
فيسبوك
": "جمهور الأهلي العظيم.. تم تبليغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي".
وأضاف "منذ أن وضعت قدمي في الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقدا مع ناد، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة، اسمها الأهلي".
وتابع: "تسع سنوات مرت، كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة، الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، والانتماء الذي لا يشترى، لم أكن يوما لاعبا محترفا فقط، كنت عاشقا يرتدي القميص الأحمر كما يرتدى القلب، عشت كل دقيقة بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى "أهلاوي" قبل أن يتعلم المشي، واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع ناديا فقط، بل أودع جزءا من روحي".
وأكد "يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم
العون
في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حبا لا يرد".
وأوضح "سجلت 53 هدفا، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم، كنت شاهدا وصانعا في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم "علي معلول" ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم".
وأكمل: "اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكنني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتا أكبر من كل البيوت، ووطنا ثانيا صدق الانتماء له كأنه الأول". (روسيا اليوم)
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