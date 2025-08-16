29
رياضة
ليفاندوفسكي يشن هجوما على الكرة الذهبية
Lebanon 24
16-08-2025
|
10:30
A-
A+
انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم
برشلونة
طريقة اختيار الفائز بالكرة الذهبية، ليضيف صوته للنجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد النصر الذي انتقد الجائزة أخيرا.
وأكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أن الفريق يضم في صفوفه أكثر من لاعب قادر على المنافسة على جائزة
الكرة
الذهبية هذا العام.
وقال البولندي في حوار مع قناة "بي بي سي" حول حظوظ زملائه في برشلونة المرشحين هذه السنة: "نعم بالنظر إلى أدائنا طوال الموسم وبالنظر إلى الأداء الكروي الذي قدمناه لدينا لاعبون مرشحون بقوة للفوز بهذه الألقاب".
ثم اتخذ موقفا أكثر انتقادا للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول مقارنا إياها بمنافستها جائزة الأفضل في العالم التي يمنحها
الاتحاد الدولي لكرة القدم
وصرح مهاجم برشلونة: "لا أعرف أيهما أهم: جائزة الأفضل من الفيفا التي لا بد أن أقول إنها أكثر عدالة أم جائزة الكرة الذهبية التي هي أكثر تجارية كما تعلمون".
وحول قصته مع الكرة الذهبية وإن كان يستحق الفوز بها سابقا قال: "أيهما" مبتسما وأضاف: "لا أحد يفهم هذا الوضع إنه جزء من
كرة القدم
وشيء ما.. السياسة".
تجدر الإشارة إلى أن روبرت ليفاندوفسكي يستحق بشكل كبير الفوز بالكرة الذهبية سنة 2020 بعدما قاد بايرن ميونخ لثلاثية تاريخية تحولت لسداسية لكن فرانس فوتبول حجبت الجائزة بسبب وباء
كورونا
.
