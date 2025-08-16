Advertisement

رياضة

ليفاندوفسكي يشن هجوما على الكرة الذهبية

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1405448-638909640440097715.jpg
Doc-P-1405448-638909640440097715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة طريقة اختيار الفائز بالكرة الذهبية، ليضيف صوته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر الذي انتقد الجائزة أخيرا.
Advertisement

وأكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أن الفريق يضم في صفوفه أكثر من لاعب قادر على المنافسة على جائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال البولندي في حوار مع قناة "بي بي سي" حول حظوظ زملائه في برشلونة المرشحين هذه السنة: "نعم بالنظر إلى أدائنا طوال الموسم وبالنظر إلى الأداء الكروي الذي قدمناه لدينا لاعبون مرشحون بقوة للفوز بهذه الألقاب".

ثم اتخذ موقفا أكثر انتقادا للجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول مقارنا إياها بمنافستها جائزة الأفضل في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم

وصرح مهاجم برشلونة: "لا أعرف أيهما أهم: جائزة الأفضل من الفيفا التي لا بد أن أقول إنها أكثر عدالة أم جائزة الكرة الذهبية التي هي أكثر تجارية كما تعلمون".

وحول قصته مع الكرة الذهبية وإن كان يستحق الفوز بها سابقا قال: "أيهما" مبتسما وأضاف: "لا أحد يفهم هذا الوضع إنه جزء من كرة القدم وشيء ما.. السياسة".

تجدر الإشارة إلى أن روبرت ليفاندوفسكي يستحق بشكل كبير الفوز بالكرة الذهبية سنة 2020 بعدما قاد بايرن ميونخ لثلاثية تاريخية تحولت لسداسية لكن فرانس فوتبول حجبت الجائزة بسبب وباء كورونا .
مواضيع ذات صلة
فيديو ترويجي من "الكرة الذهبية" يستفز رونالدو مجدداً
lebanon 24
16/08/2025 22:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
lebanon 24
16/08/2025 22:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
lebanon 24
16/08/2025 22:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية
lebanon 24
16/08/2025 22:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:36 | 2025-08-16
11:33 | 2025-08-16
04:49 | 2025-08-16
04:00 | 2025-08-16
03:45 | 2025-08-16
03:00 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24