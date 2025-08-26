Advertisement

رياضة

WADA توسع دائرة العقوبات في ملف المنشطات في روسيا

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:33
أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA أنها عاقبت ما يقرب من 300 رياضي روسي استنادا إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، وذلك وفقا لما ورد على موقع المنظمة الدولية.
وبحسب البيان، تم فرض العقوبات على 280 رياضيا، فيما لا تزال 13 قضية قيد النظر، إضافة إلى 29 قضية فتح فيها تحقيق تأديبي.

وأشير إلى أن البيانات الواردة في التقرير، المنشور على موقع WADA، تعود إلى تاريخ 13 آب.
