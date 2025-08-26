WADA توسع دائرة العقوبات في ملف المنشطات في روسيا

أعلنت WADA أنها عاقبت ما يقرب من 300 روسي استنادا إلى بيانات ، وذلك وفقا لما ورد على موقع المنظمة الدولية.

وبحسب البيان، تم فرض على 280 رياضيا، فيما لا تزال 13 قضية قيد النظر، إضافة إلى 29 قضية فتح فيها تحقيق تأديبي.



وأشير إلى أن البيانات الواردة في التقرير، المنشور على موقع WADA، تعود إلى تاريخ 13 آب.