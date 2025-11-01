Advertisement

رياضة

لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 07:45
يدخل ريال مدريد مواجهة فالنسيا الليلة وهو مدرك لغياب الحارس الأوكراني أندري لونين بسبب الإيقاف بعد أن قرر النادي عدم تقديم طعن جديد ضد قرار لجنة الانضباط.
جاء الإيقاف ليقضي الحارس عقوبته لمباراة واحدة بعد طرد لونين في الكلاسيكو الأخير، عقب الفوضى التي حدثت قرب مقاعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ورغم تقديم ريال مدريد مذكرة أولية أوضح فيها أن تدخل لونين كان لتهدئة اللاعبين وليس للاعتداء، فإن النادي لم يتقدم باستئناف إضافي قبل انتهاء المهلة الرسمية، ما جعل العقوبة ثابتة.

تقرير الحكم أشار إلى أن لونين غادر مقاعد فريقه تجاه مقاعد الخصم "بسلوك عدائي"، وهو ما استندت إليه لجنة الانضباط لاتخاذ قرار الإيقاف. (روسيا اليوم)
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24