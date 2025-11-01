لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟

يدخل مواجهة الليلة وهو مدرك لغياب الحارس الأوكراني أندري لونين بسبب الإيقاف بعد أن قرر النادي عدم تقديم طعن جديد ضد قرار .

Advertisement

جاء الإيقاف ليقضي الحارس عقوبته لمباراة واحدة بعد طرد لونين في الأخير، عقب الفوضى التي حدثت قرب مقاعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.



ورغم تقديم مذكرة أولية أوضح فيها أن تدخل لونين كان لتهدئة اللاعبين وليس للاعتداء، فإن النادي لم يتقدم باستئناف إضافي قبل انتهاء المهلة الرسمية، ما جعل العقوبة ثابتة.



تقرير الحكم أشار إلى أن لونين غادر مقاعد فريقه تجاه مقاعد الخصم "بسلوك عدائي"، وهو ما استندت إليه لجنة الانضباط لاتخاذ قرار الإيقاف. (روسيا اليوم)