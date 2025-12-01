Advertisement

رياضة

رهاب يلاحق النجم البرازيلي… وحياته الخاصة تعود إلى العناوين

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:00
تتواصل المفاجآت التي تحيط بحياة النجم البرازيلي نيمار، بعدما كشف زميله السابق في باريس سان جيرمان، الحارس ألكسندر ليتيلييه، أحد أكثر الأسرار شخصية في مسيرة اللاعب.
وقال ليتيلييه في حديث لصحيفة ليكيب إن نيمار يعاني من رهاب الأماكن المغلقة، وهو ما يدفعه إلى تجنب إقفال الأبواب في الأماكن الضيقة، حتى في المرافق الخاصة. وروى الحارس أنه تفاجأ في إحدى المرات عندما لاحظ أن نيمار يترك الباب مفتوحاً بسبب هذا الخوف، قبل أن يوضح له اللاعب عبدو ديالو حقيقة الأمر.

ويلعب نيمار حالياً لنادي سانتوس حيث سجّل هذا الموسم 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، فيما لا تزال أخباره خارج الملعب تجذب اهتمام المتابعين كما في سنواته الأوروبية.

