رهاب يلاحق النجم البرازيلي… وحياته الخاصة تعود إلى العناوين

تتواصل المفاجآت التي تحيط بحياة ، بعدما كشف زميله السابق في ، الحارس ألكسندر ليتيلييه، أحد أكثر الأسرار شخصية في مسيرة اللاعب.وقال ليتيلييه في حديث لصحيفة ليكيب إن نيمار يعاني من رهاب الأماكن المغلقة، وهو ما يدفعه إلى تجنب إقفال الأبواب في الأماكن الضيقة، حتى في المرافق الخاصة. وروى الحارس أنه تفاجأ في إحدى المرات عندما لاحظ أن نيمار يترك الباب مفتوحاً بسبب هذا الخوف، قبل أن يوضح له اللاعب عبدو ديالو حقيقة الأمر.ويلعب نيمار حالياً لنادي حيث سجّل هذا الموسم 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة، فيما لا تزال أخباره خارج الملعب تجذب اهتمام المتابعين كما في سنواته الأوروبية.