رياضة

هل سيُشارك ميسي في مونديال 2026؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:00
أعرب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ من العمر 38 عاماً، عن أمله في المشاركة ضمن صفوف منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في أميركا الشمالية، وقال "آمل أن أكون هناك، لقد قلت من قبل أنني أحب أن أكون حاضراً".
وأكد ميسي في مقابلة مع شبكة "ESPN" أنه يُفضّل أنّ يُشارك في البطولة شرط أنّ تسمح حالته البدنية بذلك، وأضاف: "في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لمشاهدتها مباشرة، لكنها ستكون مميزة. كأس العالم مميزة للجميع، خاصة بالنسبة لنا الأرجنتينيين، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تماماً". (الامارات 24)
