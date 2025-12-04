20
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هل سيُشارك ميسي في مونديال 2026؟
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب اللاعب
الأرجنتيني ليونيل ميسي
البالغ من العمر 38 عاماً، عن أمله في المشاركة ضمن صفوف منتخب بلاده في
بطولة كأس العالم
2026 المقررة في أميركا الشمالية، وقال "آمل أن أكون هناك، لقد قلت من قبل أنني أحب أن أكون حاضراً".
Advertisement
وأكد
ميسي
في مقابلة مع شبكة "ESPN" أنه يُفضّل أنّ يُشارك في البطولة شرط أنّ تسمح حالته البدنية بذلك، وأضاف: "في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لمشاهدتها مباشرة، لكنها ستكون مميزة.
كأس العالم
مميزة للجميع، خاصة بالنسبة لنا الأرجنتينيين، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تماماً". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يشارك في سحب قرعة مونديال 2026
05/12/2025 08:11:22
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
Lebanon 24
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
05/12/2025 08:11:22
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نيمار يتحدّى الأطباء.. ويغامر بحلمه في مونديال 2026
Lebanon 24
نيمار يتحدّى الأطباء.. ويغامر بحلمه في مونديال 2026
05/12/2025 08:11:22
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
Lebanon 24
مفاجئة كأس العالم.. نجوم كبار خارج مونديال 2026
05/12/2025 08:11:22
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرجنتيني ليونيل ميسي
بطولة كأس العالم
ليونيل ميسي
كأس العالم
الأرجنتين
الامارات
أرجنتيني
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
Lebanon 24
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
00:10 | 2025-12-05
05/12/2025 12:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم
Lebanon 24
تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم
15:07 | 2025-12-04
04/12/2025 03:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
Lebanon 24
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
13:26 | 2025-12-04
04/12/2025 01:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
12:05 | 2025-12-04
04/12/2025 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
Lebanon 24
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
10:52 | 2025-12-04
04/12/2025 10:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:10 | 2025-12-05
من هو الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025؟
15:07 | 2025-12-04
تعادل سوريا وقطر 1 - 1 في بطولة كأس العرب لكرة القدم
13:26 | 2025-12-04
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
12:05 | 2025-12-04
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
10:52 | 2025-12-04
محرز يتحدّى رونالدو.. سباق مشتعل على جائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"
10:49 | 2025-12-04
هاميلتون يعيد ترتيب فريقه.. موسم أول مخيّب مع فيراري يفرض التغيير
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 08:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24