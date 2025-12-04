هل سيُشارك ميسي في مونديال 2026؟

أعرب اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، عن أمله في المشاركة ضمن صفوف منتخب بلاده في 2026 المقررة في أميركا الشمالية، وقال "آمل أن أكون هناك، لقد قلت من قبل أنني أحب أن أكون حاضراً".

وأكد في مقابلة مع شبكة "ESPN" أنه يُفضّل أنّ يُشارك في البطولة شرط أنّ تسمح حالته البدنية بذلك، وأضاف: "في أسوأ الأحوال، سأكون هناك لمشاهدتها مباشرة، لكنها ستكون مميزة. مميزة للجميع، خاصة بالنسبة لنا الأرجنتينيين، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تماماً". (الامارات 24)