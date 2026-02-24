تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي
Lebanon 24
24-02-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل فلكية في العقد الذي يربط النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
بنادي
إنتر
ميامي الأميركي مع امتداد ارتباطه مع الفريق حتى عام 2028.
وذكرت مصادر أن حزمة المزايا التي يحصل عليها
ميسي
تشمل عدة بنود مالية وتسويقية ضخمة، من بينها: راتب سنوي ثابت قدره حوالي 20.4 مليون دولار كلاعب في الدوري الأميركي
لكرة القدم
.
وحصة في أسهم النادي تصل إلى 35% وتقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في قدراته ليس فقط كلاعب بل كشريك مستقبلي في النادي.
وراتب سنوي إجمالي يتجاوز 60 مليون دولار عند احتساب المكافآت والإيرادات الأخرى.
ودخل ثابت يقدر بنحو 150 مليون دولار خلال عامين ونصف العام من الآن.
ودخول إضافية تصل إلى 70 مليون دولار من صفقات الرعاية العالمية.
إضافة إلى حماية شخصية كاملة على مدار الساعة، وعمولات من اشتراكات الموسم في الدوري الأميركي، وحصة من مبيعات منتجات شركة "أديداس" المرتبطة بصورة اللاعب.
وفرصة أن يصبح شريكا في ملكية النادي بعد الاعتزال، مما يمنحه دورا طويل الأمد في إنتر ميامي. (روسيا اليوم)
الأرجنتيني ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
روسيا اليوم
لكرة القدم
الأرجنتين
كرة القدم
أرجنتيني
ليونيل
تابع
