إصابة فالفيردي بـارتجاج في المخ... وهذه المدّة التي سيغيبها

أصدر بياناً طبياً جديداً كشف فيه عن التشخيص النهائي لإصابة نجمه الأوروغوياني ، مؤكداً إصابته بـ"ارتجاج في المخ" نتيجة الضربة القوية التي تعرض لها خلال التدريبات.وأوضح النادي أن اللاعب موجود حالياً في منزله بحالة مستقرة، إلا أنه ملزم بفترة راحة إجبارية تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً، وذلك التزاماً بالبروتوكولات الطبية الصارمة المتبعة في حالات إصابات الرأس. (الامارات 24)