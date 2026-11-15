بالفيديو.. سؤال يضع المدرب الاسرائيلي في موقف محرج

لم يُجب مدرّب منتخب ران بن وقائد الفريق داسا عن سؤال بشأن استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية رغم الحرب على ، خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا قبيل مواجهة كوسوفو في .

وأظهر مقطع متداول من المؤتمر صحافياً كوسوفياً يستشهد بتعليق مشاركة في المنافسات الدولية عقب غزوها ، ويسأل المدرب والقائد عمّا إذا كان السماح لإسرائيل بمواصلة المشاركة أمراً أخلاقياً في ظلّ ما يجري في غزة.

وطلب منظّم المؤتمر حصر الأسئلة بكرة القدم، لكنّ الصحافي أصرّ على أنّ سؤاله يتعلّق باللعبة، وطلب إجابة مباشرة بـ"نعم" أو "لا". والتزم بن شمعون وداسا الصمت.