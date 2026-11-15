بالفيديو.. سؤال يضع المدرب الاسرائيلي في موقف محرج

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لم يُجب مدرّب منتخب إسرائيل ران بن شمعون وقائد الفريق إيلي داسا عن سؤال بشأن استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية رغم الحرب على قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا قبيل مواجهة كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.
وأظهر مقطع متداول من المؤتمر صحافياً كوسوفياً يستشهد بتعليق مشاركة روسيا في المنافسات الدولية عقب غزوها أوكرانيا، ويسأل المدرب والقائد عمّا إذا كان السماح لإسرائيل بمواصلة المشاركة أمراً أخلاقياً في ظلّ ما يجري في غزة.
وطلب منظّم المؤتمر حصر الأسئلة بكرة القدم، لكنّ الصحافي أصرّ على أنّ سؤاله يتعلّق باللعبة، وطلب إجابة مباشرة بـ"نعم" أو "لا". والتزم بن شمعون وداسا الصمت.
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A post shared by Shënjestër.net (@shenjester_net)
A post shared by Shënjestër.net (@shenjester_net)