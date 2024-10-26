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مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2024 | 10:37
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في مشهد يحبس الأنفاس، عاش ركاب يخت سياحي على نهر تشاو فرايا في تايلاند لحظات مرعبة، حيث كادت السفينة تصطدم بجسر بعد ارتفاع مفاجئ بمنسوب مياه النهر.

وفق تقارير محلية، فقد أدت الفيضانات إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر "تشاو فرايا"، وهو ما أدى إلى ارتفاع السفينة السياحية بشكل خطير، مما جعلها على وشك الاصطدام بجسر قريب.

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واضطر الركاب، في حالة من الفزع إلى الانحناء في محاولة لتجنب التصادم الذي كان سيؤدي إلى كارثة وشيكة.

ولحسن الحظ، تمكن الطاقم من التحكم في الوضع وتوجيه السفينة بعيدًا عن الخطر، مما حال دون وقوع وفيات أو إصابات.

يُعد نهر تشاو فرايا شريانًا حيويًا لبانكوك ويعكس ثقافتها وتاريخها، إلا أن الأمطار الأخيرة جددت المخاوف بشأن التحديات التي قد تنجم عن ارتفاع منسوب المياه، في تذكير صارخ بقوة الطبيعة التي يصعب التنبؤ بها. (العربية) 
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