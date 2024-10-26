مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

لحظات مرعبة عاشها ركاب يخت سياحي على نهر "تشاو فرايا" في تايلاند بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع السفينة السياحية وأوشكت على الاصطدام بالجسر واضطر الركاب للانحناء مما كاد أن يُحدث وفيات.
لم يُصب أحد بأذى.pic.twitter.com/Tyra73nS3R
— إياد الحمود (@Eyaaaad) October 25, 2024
لحظات مرعبة عاشها ركاب يخت سياحي على نهر "تشاو فرايا" في تايلاند بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع السفينة السياحية وأوشكت على الاصطدام بالجسر واضطر الركاب للانحناء مما كاد أن يُحدث وفيات.
لم يُصب أحد بأذى.pic.twitter.com/Tyra73nS3R