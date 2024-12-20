14
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لن تصدقوا.. اكتشاف مذهل في هولندا يعود إلى 500 عام (صور)
Lebanon 24
20-12-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الخبراء في هولندا عن اكتشافهم أرضية مصنوعة من العظام المرتبة بعناية داخل مبنى في حي الضوء الأحمر بمدينة ألكمار الهولندية.
وفي التفاصيل، اكتشف الخبراء أن العظام التي تم أخذها من الماشية النافقة ربما تم وضعها قبل حوالي 500 سنة أثناء تشييد المبنى.
Advertisement
وكان خبراء في خدمة التراث في المدينة يقومون بأعمال تجديد في المنزل، الذي بُني في عام 1609، ولكنهم لم يتوقعوا العثور على أرضية من العظام.
وكانت العظام مغطاة بطبقة رقيقة من الرمل والطين، والتي كانت مكسوّة بأرضية من البلاط الحديث.
كما أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة الفترة الدقيقة التي وُضعت فيها العظام، لكن الخبراء يقدّرون أنها قد تعود إلى القرن الخامس عشر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها
Lebanon 24
إبنة هيفا وهبي تنشر صورة برفقة خطيبها... شاهدوها
05:48 | 2024-12-20
20/12/2024 05:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. خبرٌ مهم
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. خبرٌ مهم
14:22 | 2024-12-20
20/12/2024 02:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة
Lebanon 24
إزالة إسم حافظ الأسد عن طريق لبنانيّ.. هذه التسمية الجديدة
11:29 | 2024-12-20
20/12/2024 11:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُهاجم إبنة نصرالله.. ماذا قال عنها؟
14:26 | 2024-12-20
20/12/2024 02:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة.. هكذا هرب بشار الأسد!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة.. هكذا هرب بشار الأسد!
13:45 | 2024-12-20
20/12/2024 01:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
01:00 | 2024-12-21
حادثة غريبة.. صورة لغوغل ماب كشفت وضع جثة في سيارة هذه قصتها (فيديو)
00:09 | 2024-12-21
"أفضل عمل قام به بشار الأسد": إعلامية شهيرة تُثير الجدل بتعليقاتها.. والسوريون غاضبون
23:00 | 2024-12-20
برجك اليوم
16:00 | 2024-12-20
"تثير الاشمئزاز".. حملة واسعة تطال برنامجًا تلفزيونيًا لهذا السبب
14:00 | 2024-12-20
بعد 10 سنوات... محاولة جديدة لحل واحد من أكبر "ألغاز" الطيران في التاريخ!
09:56 | 2024-12-20
في القطب الجنوبي.. اكتشاف جديد لمؤيد بارز لنظرية الأرض المسطحة
فيديو
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
داخل "أمن الدولة" في حماة.. مواجهة بين أب وابنه وشهادة مؤلمة (فيديو)
01:02 | 2024-12-19
21/12/2024 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
21/12/2024 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
21/12/2024 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24