لن تصدقوا.. اكتشاف مذهل في هولندا يعود إلى 500 عام (صور)

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وفي التفاصيل، اكتشف الخبراء أن العظام التي تم أخذها من الماشية النافقة ربما تم وضعها قبل حوالي 500 سنة أثناء تشييد المبنى.وكان خبراء في خدمة التراث في المدينة يقومون بأعمال تجديد في المنزل، الذي بُني في عام 1609، ولكنهم لم يتوقعوا العثور على أرضية من العظام.وكانت العظام مغطاة بطبقة رقيقة من الرمل والطين، والتي كانت مكسوّة بأرضية من البلاط الحديث.كما أن التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة الفترة الدقيقة التي وُضعت فيها العظام، لكن الخبراء يقدّرون أنها قد تعود إلى القرن الخامس عشر.