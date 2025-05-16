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منوعات
بيكهام وزوجته يقتربان من ثروة الملك تشارلز!
Lebanon 24
16-05-2025
|
10:52
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شهد ديفيد وفيكتوريا بيكهام زيادة قياسية في
صافي
ثروتهما، التي بلغت 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لقائمة "صنداي تايمز" للأثرياء لعام 2025، ليقتربا أكثر من ثروة العاهل
البريطاني
الملك
تشارلز الثالث
، التي ارتفعت إلى 640 مليون جنيه إسترليني.
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وبحسب القائمة، ارتفعت ثروة آل بيكهام بنحو 45 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، في حين نمت ثروة الملك
تشارلز
بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني، مدفوعةً بإيرادات ممتلكاته الخاصة مثل قصر "ساندرينغهام" و"بالمورال"، إضافة إلى دوقية
كورنوال
.
ورغم ابتعاده عن ملاعب
كرة القدم
، استطاع
ديفيد بيكهام
، نجم
مانشستر يونايتد
السابق، استثمار شهرته في بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة، شملت تأسيس نادي "
إنتر ميامي
" الأميركي، وعقدًا كسفير للسياحة في قطر بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب شراكته في ملكية نادي "سالفورد سيتي" برفقة زميله السابق
غاري نيفيل
وآخرين.
من جانبها، بدأت
فيكتوريا بيكهام
مسيرتها الفنية ضمن فرقة "سبايس غيرلز" التي باعت أكثر من 100 مليون نسخة عالميًا، قبل أن تنتقل إلى عالم الموضة عام 2008 بإطلاق علامتها الخاصة "VB"، ثم توسعت في 2019 بإطلاق خط مستحضرات تجميل يحمل توقيعها.
ورغم
الفارق الكبير
في
الثروة
مع العائلة الملكية، فإن الزوجين بيكهام يواصلان تعزيز موقعهما كواحد من أكثر الأزواج نفوذًا وثروة في
المملكة
المتحدة، بفضل مشاريعهما المتنوعة ونمو دخلهما اللافت خلال السنوات الأخيرة. (ارم نيوز)
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