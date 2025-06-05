25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بزلزال ضعيف... هذا ما حصل لموقع أثري
Lebanon 24
05-06-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
الإيطالية
اليوم الخميس عن وقوع زلزال ضعيف جنوب البلاد، تسبب في انهيار جزء من جدار وقبو في موقع
بومبي
الأثري.
Advertisement
وقع الزلزال
صباح اليوم
بقوة 3.2 درجات، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الهزات التي تتركز حول
بركان
كامبي فليجري القريب من مدينة
نابولي
.
وقال مدير
الموقع، جابرييل زوختريجل، إنه تم إجراء فحوصات دقيقة للتأكد من سلامة باقي أجزاء الموقع وعدم تأثرها بأي أضرار أخرى.
يُذكر أن مدينة بومبي القديمة تعرضت للدمار الكامل جراء ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلاديًا، مما يجعل الحفاظ على الموقع الأثري ذا أهمية بالغة.
مواضيع ذات صلة
مقتل 3 أشخاص في موقع أثري.. ضربتهم صاعقة!
Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص في موقع أثري.. ضربتهم صاعقة!
06/06/2025 09:01:54
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"كارثة" في الصين... إليكم ما قام به سائح في موقع أثريّ مهمّ
Lebanon 24
"كارثة" في الصين... إليكم ما قام به سائح في موقع أثريّ مهمّ
06/06/2025 09:01:54
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: العقوبات الحالية على روسيا ضعيفة جدا وعلينا تكثيفها
Lebanon 24
زيلينسكي: العقوبات الحالية على روسيا ضعيفة جدا وعلينا تكثيفها
06/06/2025 09:01:54
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإقبال في بيروت لا يزال ضعيفا جدا
Lebanon 24
الإقبال في بيروت لا يزال ضعيفا جدا
06/06/2025 09:01:54
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. أنقذه من موت محتّم (فيديو)
Lebanon 24
بالفيديو.. أنقذه من موت محتّم (فيديو)
00:06 | 2025-06-06
06/06/2025 12:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:49 | 2025-06-05
05/06/2025 10:49:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة امرأتين بلدغات أفاعٍ خطيرة في الهند
Lebanon 24
وفاة امرأتين بلدغات أفاعٍ خطيرة في الهند
16:00 | 2025-06-05
05/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان رسمي... هذا ما كُشف عن الوضع الصحي والأوبئة بين الحجاج
Lebanon 24
في بيان رسمي... هذا ما كُشف عن الوضع الصحي والأوبئة بين الحجاج
11:17 | 2025-06-05
05/06/2025 11:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أم تفرض نظاماً نباتياً قاسياً على طفلها.. فمات جوعاً
Lebanon 24
أم تفرض نظاماً نباتياً قاسياً على طفلها.. فمات جوعاً
09:25 | 2025-06-05
05/06/2025 09:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" يحتفل بزفافه.. وعروسه الإماراتية تلفت الأنظار (فيديو)
02:09 | 2025-06-05
05/06/2025 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
04:24 | 2025-06-05
05/06/2025 04:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
04:39 | 2025-06-05
05/06/2025 04:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
00:06 | 2025-06-06
بالفيديو.. أنقذه من موت محتّم (فيديو)
22:49 | 2025-06-05
برجك اليوم
16:00 | 2025-06-05
وفاة امرأتين بلدغات أفاعٍ خطيرة في الهند
11:17 | 2025-06-05
في بيان رسمي... هذا ما كُشف عن الوضع الصحي والأوبئة بين الحجاج
09:25 | 2025-06-05
أم تفرض نظاماً نباتياً قاسياً على طفلها.. فمات جوعاً
07:00 | 2025-06-05
بعد أسابيع قليلة على زفافهما... عروس شابة تتعرض للتعذيب المتواصل على يد زوجها!
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
06/06/2025 09:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24