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بزلزال ضعيف... هذا ما حصل لموقع أثري

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:00
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أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس عن وقوع زلزال ضعيف جنوب البلاد، تسبب في انهيار جزء من جدار وقبو في موقع بومبي الأثري.
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وقع الزلزال صباح اليوم بقوة 3.2 درجات، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الهزات التي تتركز حول بركان كامبي فليجري القريب من مدينة نابولي.

وقال مدير الموقع، جابرييل زوختريجل، إنه تم إجراء فحوصات دقيقة للتأكد من سلامة باقي أجزاء الموقع وعدم تأثرها بأي أضرار أخرى.

يُذكر أن مدينة بومبي القديمة تعرضت للدمار الكامل جراء ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلاديًا، مما يجعل الحفاظ على الموقع الأثري ذا أهمية بالغة.
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