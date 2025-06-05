بزلزال ضعيف... هذا ما حصل لموقع أثري

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وقع الزلزال بقوة 3.2 درجات، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الهزات التي تتركز حول كامبي فليجري القريب من مدينة .الموقع، جابرييل زوختريجل، إنه تم إجراء فحوصات دقيقة للتأكد من سلامة باقي أجزاء الموقع وعدم تأثرها بأي أضرار أخرى.يُذكر أن مدينة بومبي القديمة تعرضت للدمار الكامل جراء ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلاديًا، مما يجعل الحفاظ على الموقع الأثري ذا أهمية بالغة.