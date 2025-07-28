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متفرقات
طريقة طهي البيض قد تكشف عن شخصيتك ومزاجك!
Lebanon 24
28-07-2025
|
14:00
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كشفت دراسة بريطانية حديثة عن رابط لافت بين طريقة طهي البيض المفضلة لدى الأشخاص وبعض الصفات النفسية والاجتماعية، وحتى العاطفية، التي يتمتعون بها.
وأجريت الدراسة من قبل مجلس صناعة البيض
البريطاني
، واستندت إلى استطلاع شمل أكثر من 1000 شخص بالغ في
المملكة
المتحدة. واعتمد الباحثون على نموذج “الانحدار الخطي المعمم” لتحليل البيانات، ما أتاح لهم الوصول إلى نتائج غير متوقعة أظهرت فروقات واضحة بين محبّي البيض بمختلف أنواعه.
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ماذا تقول طريقتك المفضلة عنك؟
• البيض المسلوق على البخار (Poached):
غالبًا ما يفضّله الآباء من العائلات الصغيرة، ويتمتع محبوه بشخصية منفتحة واجتماعية، وحب للألوان والموسيقى الصاخبة. ويميلون لأن يكونوا أكثر
سعادة
من المعدل العام.
• البيض المسلوق (Boiled):
يحمل هذا
الاختيار
دلالات سلبية، إذ يرتبط بالإهمال والاندفاع، وانخفاض في صفة الانضباط الذاتي. كما يرتبط بزيادة احتمال الطلاق.
• البيض المقلي (Fried):
شائع بين الرجال العاملين في المهن الحرفية، ويتميز محبوه بالإبداع والانفتاح والتجربة، إضافة إلى ذاكرة قوية للأحلام ورغبات جنسية أعلى من المتوسط.
• البيض المخفوق (Scrambled):
يُفضّله الشباب المهنيون الميسورون، وغالبًا ما يعيشون بدون أطفال ويشغلون مناصب إدارية. يتمتعون بقدر أقل من القلق، لكنهم أكثر تحفظًا اجتماعيًا.
• العجة (Omelette):
تعكس شخصية منظمة، منضبطة، وموثوقة. يعيش محبّوها حياة مستقرة، بمنازل مرتبة، وعادة ما يكون لديهم عمر أطول ونسبة طلاق أقل.
وبينما قد تبدو هذه النتائج طريفة للبعض، إلا أن الباحثين يشيرون إلى إمكانية وجود مؤشرات نفسية وسلوكية حقيقية يمكن قراءتها من عادات يومية بسيطة مثل طريقة إعداد البيض.
(ديلي ميل)
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