تركيا: حجر في قفص الاتهام بعد وفاة طفل!

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:00
في قضية غريبة أثارت الجدل في تركيا، قررت محكمة الجنايات إدانة حجر صغير كان على الطريق باعتباره المسؤول عن مقتل طفل، دون تحميل أي مسؤولية للسائق أو الجهة المالكة للشاحنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس من العام الماضي في ولاية "باليكيسير"، حيث طار حجر نتيجة احتكاكه بإطار شاحنة ليخترق زجاج سيارة ويصيب الطفل "تيومان"، الذي فارق الحياة بعد أيام من العلاج.
والد الطفل، مصطفى، خاض نزاعًا قضائيًا مع سائق الشاحنة والبلدية التي يعمل لديها، متهمًا إياهم بالإهمال، لكن النيابة العامة رفضت إدانة السائق.
 
قرار المحكمة اعتبر الحجر وحده مسؤولًا عن الحادثة، ما أثار استياء الأب الذي وصف الحكم بالمتناقض، مؤكدًا أنه سيتجه إلى المحكمة الدستورية لمواصلة المطالبة بمحاسبة السائق والبلدية.
 
