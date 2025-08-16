قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه

Advertisement

وبحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة في مديرية العرش غربي المحافظة، حيث أقدم الشاب على فصل رأس والده عن جسده، ثم لاذ بالفرار إلى أحد الجبال المجاورة.لكن سرعان ما قرر شقيقه مطاردته، فباغته برصاصة من الخلف أردته قتيلاً على الفور، لتفقد العائلة خلال ساعات قليلة الأب والابن معًا في واقعة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم المأساوية.وذكرت الشبكة في بيان لها أن "هذه الجريمة المروعة، تعكس بوضوح آثار غياب القانون وفشل المنظومة الأمنية تحت حكم الحوثيين، حيث أصبح السلاح المنفلت والثأر الشخصي وسيلة العدالة الوحيدة، في ظل انهيار وانتشار العنف، ما يهدد المجتمع بمزيد من الانفلات والفوضى".