29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه
Lebanon 24
16-08-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
محافظة البيضاء
في اليمن، اليوم الجمعة، جريمة مروّعة هزّت الشارع اليمني، بعدما أقدم شاب على قتل والده بوحشية والتمثيل بجثته، قبل أن يلقى حتفه برصاص شقيقه.
Advertisement
وبحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة في مديرية العرش غربي المحافظة، حيث أقدم الشاب على فصل رأس والده عن جسده، ثم لاذ بالفرار إلى أحد الجبال المجاورة.
لكن سرعان ما قرر شقيقه مطاردته، فباغته برصاصة من الخلف أردته قتيلاً على الفور، لتفقد العائلة خلال ساعات قليلة الأب والابن معًا في واقعة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم المأساوية.
وذكرت الشبكة في بيان لها أن "هذه الجريمة المروعة، تعكس بوضوح آثار غياب القانون وفشل المنظومة الأمنية تحت حكم الحوثيين، حيث أصبح السلاح المنفلت والثأر الشخصي وسيلة العدالة الوحيدة، في ظل انهيار
مؤسسات الدولة
وانتشار العنف، ما يهدد المجتمع بمزيد من الانفلات والفوضى".
مواضيع ذات صلة
تسلل ليمارس سرقته ليلاً.. فكانت النهاية خلف القضبان!
Lebanon 24
تسلل ليمارس سرقته ليلاً.. فكانت النهاية خلف القضبان!
16/08/2025 22:30:40
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا بد من نهاية للحرب في غزة ولا نقبل قتل المدنيين
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا بد من نهاية للحرب في غزة ولا نقبل قتل المدنيين
16/08/2025 22:30:40
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة المزرعة الشرقية شمالي رام الله (الجزيرة)
Lebanon 24
إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين خلال هجومهم على بلدة المزرعة الشرقية شمالي رام الله (الجزيرة)
16/08/2025 22:30:40
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: السويداء مثل جرمانا وحمص ومثل كل سوريا هي بحماية الدولة السورية
Lebanon 24
جنبلاط: السويداء مثل جرمانا وحمص ومثل كل سوريا هي بحماية الدولة السورية
16/08/2025 22:30:40
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر.. حبس ممرضة 4 أيام بتهمة إشعال النيران عمداً
Lebanon 24
مصر.. حبس ممرضة 4 أيام بتهمة إشعال النيران عمداً
15:00 | 2025-08-16
16/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
Lebanon 24
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
12:25 | 2025-08-16
16/08/2025 12:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
Lebanon 24
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
10:40 | 2025-08-16
16/08/2025 10:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
Lebanon 24
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
07:41 | 2025-08-16
16/08/2025 07:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاد ابنة الـ 3 سنوات.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها!
Lebanon 24
في عيد ميلاد ابنة الـ 3 سنوات.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها!
04:00 | 2025-08-16
16/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
أحمد الشرع أمام "مأزق كبير".. هذا ما قيلَ في إسرائيل
16:38 | 2025-08-15
15/08/2025 04:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2025-08-16
مصر.. حبس ممرضة 4 أيام بتهمة إشعال النيران عمداً
12:25 | 2025-08-16
نزهة تنتهي بفاجعة.. غرق شاب في نهر النيل
10:40 | 2025-08-16
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
07:41 | 2025-08-16
تزن 2.3 قيراط… فتاة تعثر على ماسة نادرة في الحديقة (صور)
04:00 | 2025-08-16
في عيد ميلاد ابنة الـ 3 سنوات.. ثعبان يخرج من صندوق ألعابها!
03:00 | 2025-08-16
الموت يؤلم جيف بيزوس.. هكذا ودع والدته التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 22:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24