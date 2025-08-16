Advertisement

قتل والده ومثّل بجثته.. فكانت نهايته برصاص شقيقه

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:03
Doc-P-1405434-638909609520153135.jpg
Doc-P-1405434-638909609520153135.jpg photos 0
شهدت محافظة البيضاء في اليمن، اليوم الجمعة، جريمة مروّعة هزّت الشارع اليمني، بعدما أقدم شاب على قتل والده بوحشية والتمثيل بجثته، قبل أن يلقى حتفه برصاص شقيقه.
وبحسب مصادر محلية، فقد وقعت الحادثة في مديرية العرش غربي المحافظة، حيث أقدم الشاب على فصل رأس والده عن جسده، ثم لاذ بالفرار إلى أحد الجبال المجاورة.


لكن سرعان ما قرر شقيقه مطاردته، فباغته برصاصة من الخلف أردته قتيلاً على الفور، لتفقد العائلة خلال ساعات قليلة الأب والابن معًا في واقعة وُصفت بأنها من أبشع الجرائم المأساوية.


وذكرت الشبكة في بيان لها أن "هذه الجريمة المروعة، تعكس بوضوح آثار غياب القانون وفشل المنظومة الأمنية تحت حكم الحوثيين، حيث أصبح السلاح المنفلت والثأر الشخصي وسيلة العدالة الوحيدة، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وانتشار العنف، ما يهدد المجتمع بمزيد من الانفلات والفوضى".
 
