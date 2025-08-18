Advertisement

منوعات

زوجها أنهى حياتها وطفلاهما داخل المنزل.. جريمة مروعة ضحيتها لاعبة جودو في مصر

Lebanon 24
18-08-2025 | 03:36
Doc-P-1406004-638911103045096042.webp
Doc-P-1406004-638911103045096042.webp photos 0
هزت حادثة قتل كافة الأوساط في مدينة الإسكندرية المصرية، وخاصة الرياضية، وذلك بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة نادي سموحة في الجودو دينا علاء.
وكشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في واقعة وفاة لاعبة الجودو بنادي سموحة، دينا علاء ، حيث عُثر على جثمانها داخل شقتها مصابة بثلاث طلقات نارية، بينما وُجد زوجها مصابًا بطلق ناري بجوارها، وكان طفلاهما داخل المنزل وقت الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن الزوج أطلق النار على زوجته، ثم أطلق النار على نفسه ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة وكان طفلاهما داخل المنزل، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأثبتت المعاينة وجود جثة دينا علاء داخل شقتها، مصابة بثلاث طلقات. ووُجد زوجها بجوارها مصابًا بطلق ناري، وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة. جمع خبراء الأدلة الجنائية فوارغ الطلقات ورفعوا البصمات من مكان الحادث، بناءً على تعليمات النيابة التي أمرت بالاستعانة بالطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

وصرحت النيابة العامة أمس الأحد بدفن جثمان المجني عليها بعد الانتهاء من تشريحه. وسُلّم الجثمان إلى أهلها، الذين شيّعوا جثمان الراحلة.

وتباشر جهات التحقيق في الإسكندرية جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، لبيان سبب الوفاة وملابسات الحادث بشكل كامل.

من جانبه نعى نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مصرعها في حادث أليم.(العربية)
 
