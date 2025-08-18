28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
جريمة مروّعة في إسطنبول.. مقتل امرأة أوزبكية بساطور وسط الشارع
Lebanon 24
18-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اهتزّ حي أومرانيه في مدينة إسطنبول مساء أمس على وقع جريمة مروّعة، بعدما قُتلت امرأة أوزبكية تبلغ من العمر 33 عاماً بطريقة وحشية على يد مجهول هاجمها بساطور في شارع عام.
ووفق وسائل إعلام تركية، فإن الجريمة وقعت في شارع "أيتاشي"، حين اعترض رجل مجهول طريق الضحية واعتدى عليها مباشرة عبر نحرها في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها على الفور قبل وصول فرق الإسعاف.
Advertisement
وأشارت التقارير إلى أن المهاجم فرّ هارباً عقب تنفيذ جريمته، وسط ترجيحات بتوجهه إلى مناطق غابات مجاورة، الأمر الذي استدعى تعزيز التواجد الأمني وبدء عمليات بحث واسعة بمساندة فرق إضافية.
الشرطة
التركية
فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة وبدأت مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية القاتل، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.
الجريمة أثارت حالة من الصدمة بين سكان الحي، فيما عبّرت الجالية
الأوزبكية
في إسطنبول عن حزنها العميق وغضبها من الحادث، وسط دعوات للإسراع في القبض على الجاني.
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مقتل شاب والأسباب مجهولة
19/08/2025 00:20:52
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. طفل يُقتل وتُقطع جثته لأشلاء
Lebanon 24
جريمة مروعة.. طفل يُقتل وتُقطع جثته لأشلاء
19/08/2025 00:20:52
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها لاعبة تنس... والدها قتلها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة ضحيتها لاعبة تنس... والدها قتلها!
19/08/2025 00:20:52
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
19/08/2025 00:20:52
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
جدل في مصر حول مقترح العمل من الخامسة فجراً: إصلاح أم قرار غير واقعي؟
Lebanon 24
جدل في مصر حول مقترح العمل من الخامسة فجراً: إصلاح أم قرار غير واقعي؟
16:54 | 2025-08-18
18/08/2025 04:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا.. وفاة أب بعد تعرضه لعضة عنكبوت اعتقد أنه أليف!
Lebanon 24
في بريطانيا.. وفاة أب بعد تعرضه لعضة عنكبوت اعتقد أنه أليف!
16:30 | 2025-08-18
18/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة المصرية تحقق 7 ساعات مع ناشطة حقوقية!
Lebanon 24
بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة المصرية تحقق 7 ساعات مع ناشطة حقوقية!
16:28 | 2025-08-18
18/08/2025 04:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجان صيف بنغازي 2025.. مدينة تنبض بالإبداع وتستقطب أساطير الملاكمة!
Lebanon 24
مهرجان صيف بنغازي 2025.. مدينة تنبض بالإبداع وتستقطب أساطير الملاكمة!
16:00 | 2025-08-18
18/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات بإطلاق للنار.. هذا ما حصل في ولاية أميركية (فيديو)
Lebanon 24
إصابات بإطلاق للنار.. هذا ما حصل في ولاية أميركية (فيديو)
09:06 | 2025-08-18
18/08/2025 09:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:54 | 2025-08-18
جدل في مصر حول مقترح العمل من الخامسة فجراً: إصلاح أم قرار غير واقعي؟
16:30 | 2025-08-18
في بريطانيا.. وفاة أب بعد تعرضه لعضة عنكبوت اعتقد أنه أليف!
16:28 | 2025-08-18
بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.. النيابة المصرية تحقق 7 ساعات مع ناشطة حقوقية!
16:00 | 2025-08-18
مهرجان صيف بنغازي 2025.. مدينة تنبض بالإبداع وتستقطب أساطير الملاكمة!
09:06 | 2025-08-18
إصابات بإطلاق للنار.. هذا ما حصل في ولاية أميركية (فيديو)
07:28 | 2025-08-18
الأميرة ديانا تركت لابنيها هاري وويليام "تحذيرات مهمة".. ما هي؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 00:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24