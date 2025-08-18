Advertisement

متفرقات

جريمة مروّعة في إسطنبول.. مقتل امرأة أوزبكية بساطور وسط الشارع

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1406158-638911395242159352.png
Doc-P-1406158-638911395242159352.png photos 0
اهتزّ حي أومرانيه في مدينة إسطنبول مساء أمس على وقع جريمة مروّعة، بعدما قُتلت امرأة أوزبكية تبلغ من العمر 33 عاماً بطريقة وحشية على يد مجهول هاجمها بساطور في شارع عام.

ووفق وسائل إعلام تركية، فإن الجريمة وقعت في شارع "أيتاشي"، حين اعترض رجل مجهول طريق الضحية واعتدى عليها مباشرة عبر نحرها في الرقبة، ما أدى إلى وفاتها على الفور قبل وصول فرق الإسعاف.
وأشارت التقارير إلى أن المهاجم فرّ هارباً عقب تنفيذ جريمته، وسط ترجيحات بتوجهه إلى مناطق غابات مجاورة، الأمر الذي استدعى تعزيز التواجد الأمني وبدء عمليات بحث واسعة بمساندة فرق إضافية.

الشرطة التركية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة وبدأت مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية القاتل، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت جارية.

الجريمة أثارت حالة من الصدمة بين سكان الحي، فيما عبّرت الجالية الأوزبكية في إسطنبول عن حزنها العميق وغضبها من الحادث، وسط دعوات للإسراع في القبض على الجاني.
متفرقات

منوعات

