Advertisement

متفرقات

في مصر.. قاتلة الأطفال الستة تعترف!

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1415561-638931940571234136.png
Doc-P-1415561-638931940571234136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت التحقيقات في جريمة قتل مروّعة شهدتها قرية دلجا بمركز ديرمواس في محافظة المنيا بمصر، تفاصيل صادمة بعد اعتراف زوجة الأب الثانية بتسميم أطفال زوجها الستة وزوجها عبر خبز ملوث بمبيد حشري.
Advertisement

وأوضحت المتهمة في اعترافاتها أنها قامت بعجن الخبز وتقسيمه إلى أربعة أرغفة، ثم وضعت بصمتها في العجين باستخدام إبهام يدها اليمنى لتمييز الأرغفة الملوثة. بعد ذلك سكبت كميات صغيرة من سائل سام مأخوذ من علبة مبيد حشري على هذه المواضع، وأعادت الأرغفة إلى الفرن لتستكمل تسويتها.

ولإبعاد الشبهات عنها، قامت المتهمة بفصل الخبز: حيث وضعت الأرغفة المسمومة على جوال أبيض لتقديمها لأطفال زوجها وزوجها، فيما جهّزت خبزًا آخر غير ملوث لوالدي زوجها ووضعته في كيس بلاستيكي أسود وأرسلته إليهما في الوقت ذاته.

وأسفرت الجريمة عن وفاة الأطفال الستة ووالدهم، بينما نجت الزوجة الأولى من محاولة القتل رغم تناولها جزءًا من الخبز.

النيابة العامة المصرية أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة، موجّهة إليها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لسبعة أشخاص، إضافة إلى الشروع في قتل الزوجة الأولى.

أما عن الدافع وراء الجريمة، فقد أظهرت التحقيقات أنه كان انتقاميًا بدافع الغيرة، بعدما أعاد الزوج زوجته الأولى إلى عصمته، ما أثار حفيظة الزوجة الثانية ودفعها للتخطيط لجريمة مأساوية هزت الرأي العام المصري.

الجريمة التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ "قاتلة الأطفال الستة" أثارت موجة غضب واسعة، وسط مطالبات بتشديد العقوبة على المتهمة، نظرًا لبشاعة الفعل وطبيعته الانتقامية التي استهدفت أسرة بأكملها عبر وسيلة غادرة هي الخبز المسموم.
مواضيع ذات صلة
لسبب لا يُصدّق... طبيب أميركي يسمم زوجته وأم أطفاله الستة!
lebanon 24
11/09/2025 18:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فاجعة عائلية.. وفاة أب وأطفاله الستة في ظروف مأساوية
lebanon 24
11/09/2025 18:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعتراف المسؤولة... إقفال حضانة للأطفال بالشمع الأحمر
lebanon 24
11/09/2025 18:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد أطفال في غزة والجيش الإسرائيلي يعترف بالخطأ
lebanon 24
11/09/2025 18:48:47 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

محكمة الجنايات

النيابة العامة

العامة المصرية

الزوجة الأولى

النيابة

المصرية

المنيا

مركز د

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:25 | 2025-09-11
10:23 | 2025-09-11
10:00 | 2025-09-11
06:30 | 2025-09-11
03:31 | 2025-09-11
02:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24