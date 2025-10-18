Advertisement

منوعات

ابنة الـ 12 عاماً تُشارك والدتها جراحة الأعصاب بعملية جراحية طارئة.. والقضاء يتحرّك!

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1430857-638963501183812263.jpg
Doc-P-1430857-638963501183812263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُحاكم جرّاحة أعصاب في النمسا بتهمة السماح لابنتها البالغة 12 عامًا بالمشاركة في عملية جراحية طارئة. 
Advertisement

ووقعت الحادثة في كانون الثاني 2024 بعد نقل عامل مزرعة إلى مستشفى جامعة غراتس إثر إصابته بسقوط غصن شجرة على رأسه.

وتشير التقارير إلى ان الفتاة المهتمة بالطب انضمت إلى فريق الجراحة مرتدية ملابس العمليات. وتُتهم الجرّاحة بأنها سمحت لابنتها بوضع يدها على جهاز حفر الجمجمة أثناء إدخال مسبار لقياس الضغط داخل المخ، فيما كانت هي أو زميل مبتدئ يشرف على العملية.

وقالت القاضية: "ربما كان خطأك الأكبر هو اصطحابها إلى هناك في المقام الأول؛ لا مكان لطفلة في غرفة العمليات". 

وأشار المدعون إلى خطورة السماح لشخص غير مدرّب باستخدام أدوات جراحية حساسة، وهو ما قد يُعد سببًا للإصابة الجسدية للمريض، مع عقوبة محتملة تصل إلى عام سجن أو غرامة.

من جهتها، نفت الجرّاحة إدخال ابنتها للجهاز بشكل مستقل، مؤكدة أنها فقط وضعت يدها على المثقاب، فيما كان التحكم الكامل في الجهاز تحت إشراف الجرّاح المبتدئ. واعترفت بأنها تباهت لاحقًا أمام زملائها بأن ابنتها شاركت في العملية، واعتبرت ذلك "كبرياء الأمومة".
مواضيع ذات صلة
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
lebanon 24
18/10/2025 13:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة خضعت لجراحة طارئة.. كادت أن تفقد حياتها
lebanon 24
18/10/2025 13:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شاعر لبنانيّ في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة (فيديو)
lebanon 24
18/10/2025 13:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ساندي تجري عملية جراحية بعد معاناة تنفسية أثرت على صوتها
lebanon 24
18/10/2025 13:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة العمليات

مستشفى جامعة

جامعة غراتس

من جهته

النمسا

القضاء

الجراح

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:35 | 2025-10-18
04:00 | 2025-10-18
02:23 | 2025-10-18
01:00 | 2025-10-18
00:43 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24