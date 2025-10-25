أكثر من مجرد صدفة...دماغك قد يتوقّع المستقبل و أنت نائم!

Advertisement

كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ لا يكتفي بإعادة تشغيل ذكرياته أثناء النوم، بل قد ينشغل أيضًا بالتخطيط لما هو قادم.الباحثون في جامعة ميشيغان، وبالاستناد إلى نتائج نُشرت في مجلة “نيتشر”، راقبوا نشاط الخلايا العصبية في منطقة الذاكرة لدى فئران مختبرية خلال اليقظة والنوم. وتم تسجيل موجات الدماغ في ثلاث مراحل: قبل دخول المتاهة، وأثناء التجربة، وبعدها، مع تحليل أنماط تنشيط الخلايا العصبية خلال فترات الراحة بعيدًا عن أي محفزات.يقول عالم الأعصاب كاليب كيمير إن الفريق تمكن من ربط كل خلية عصبية بنشاط الشبكة العصبية المحيطة بها، ما أتاح لهم تحديد تفضيلات الخلايا حتى في غياب أي تجربة مباشرة، واعتبر ذلك “قفزة مهمة” في فهم نمط تشكل الذاكرة.والمثير أكثر، أن الباحثين استطاعوا الرجوع إلى الوراء وربط نشاط الدماغ أثناء النوم بنقاط محددة داخل المتاهة، وكأن الخلايا العصبية ترسم خريطة مستقبلية.وعندما عادت الفئران لخوض التجربة بعد النوم، لوحظ أنها اتبعت مسارات جديدة تتقاطع جزئيًا مع الأنماط العصبية المسجلة خلال سباتها في مؤشر على ارتباط الأحلام باتخاذ قرارات مستقبلية.ويؤكد كيمير أن النوم يلعب دورًا جوهريًا في ترسيخ الذكريات، لكن ما رصدوه يشير إلى وظيفة أوسع:الدماغ يبدو وكأنه يتدرّب على “مغامرات” قد يخوضها لاحقًا، لا مجرد استعادة الماضي.