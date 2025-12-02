قبعة رومانية نادرة من الفيوم تُعرض في متحف بولتون بعد 1600 عام

Advertisement

عُرضت قبعة شمسية نادرة تعود إلى نحو 1600 عام في متحف بولتون في ، لتسليط الضوء على مهارة صناعة المنسوجات القبطية في مصر خلال العصر المتأخر. وبحسب موقع لايف ساينس، اكتشف عالم المصريات سير فليندرز القبعة عام 1911 في موقع لاهون بالفيوم، وهي واحدة من ثلاثة نماذج فقط بقيت حتى اليوم، والأفضل حفظًا بينها.ويرجّح الخبراء أنّ القبعة كانت تخصّ جنديًا رومانيًا خدم في مصر، وتم تعديلها لتناسب الظروف المناخية القاسية، من شمس حارقة وعواصف رملية. وصُنعت من صوف مُلبّد بخمسة ألوان، مع جسم بني، وحافة حمراء عريضة، ورباط أخضر، وحد أزرق، وبطانة من الصوف الأبيض. أما الألواح الأربع فقد خيطت بغرز زخرفية متصلة تنتهي بعقدة مركزية في الأعلى، ويبلغ قطرها نحو 39.5 سنتيمترًا، ما يعكس الدقة الكبيرة في النسيج القبطي.