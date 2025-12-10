داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه

قُتِلَ المغني الأوبرالي والكلاسيكي الأميركي جوبيلانت سايكس، على يدّ إبنه ميكاه سايكس البالغ من العمر 31 عاماً، بعدما قام الأخير بطعن والده داخل منزله في .

وألقت الشرطة القبض على سايكس داخل المنزل، واقتادته من دون مقاومة إلى مقرّ الشرطة، بينما تستمرّ التحقيقات. (الامارات 24)