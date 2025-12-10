تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
Lebanon 24
10-12-2025
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتِلَ المغني الأوبرالي والكلاسيكي الأميركي جوبيلانت سايكس، على يدّ إبنه ميكاه سايكس البالغ من العمر 31 عاماً، بعدما قام الأخير بطعن والده داخل منزله في
مدينة سانتا مونيكا
.
وألقت الشرطة القبض على سايكس داخل المنزل، واقتادته من دون مقاومة إلى مقرّ الشرطة، بينما تستمرّ التحقيقات. (الامارات 24)
Advertisement
